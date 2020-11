Un jandarm din Târgu Mureș a murit în timp ce aștepta să fie operat. Mărturiile cutremurătoare ale fiicei: „I-au găurit genunchii cu bormaşina...”

Un jandarm în vârstă de 48 de ani a murit în timp ce aștepta să fie operat [Sursa foto: Facebook]

Daniel Jurje, jandarm în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş, a suferit un accident în timp ce se afla în timpul prgramului. El a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unde a avut parte de un tratament deporabil. Bărbatul s-a accidentat în data de 13 noiembrie și nu a fost niciodată operat, deși trebuia cât mai repede.

Fata bărbatului, Denisa, a povestit într-un videoclip postat pe pagina ei de Facebook chinurile prin care a trecut tatăl ei în spital. El a fost testat pentru coronavirus, care ar fi ieșit pozitiv.

„I-au făcut testul. Nu puteau să-l lase aşa pentru că avea dureri imense, şi i-au găurit genunchii cu bormaşina să-i bage nişte greutăţi să-i tragă şoldurile la loc. Pe viu. În anul 2020 facem intervenţii pe viu. Orice intervenţie ar fi, nu mai chinui sufletul ăla amărât după un accident. L-au pus în salon, nu i-au dat nici măcar o cană cu apă. După aceea mi-a spus tati că a venit un doctor, care le-a spus asistentelor să-i dea o cană cu apă”, a povestit tânăra.

Fiica jandarmului dă vina pe tratamentul neglijabil al cadrelor medicale[Sursa foto: Facebook]

Jandarmul din Târgu Mureș a murit în chinuri groaznice!

Daniel Jurje trebuia să fie operat de pentru fractura de bazin, însă nu a mai apucat. În dimineața zilei de 16 noiembrie, bărbatul s-a stins din viață. Familia bărbatului este șocată și revoltată pe cadrele medicale ale spitalului.

„Nu puteam să fac absolut nimic pentru el, iar cei care ar fi trebuit să-l îngrijească, respectiv asistentele, nici măcar nu se apropiau de el (..) Nu mai ieşise la baie de trei zile. Asistenta ne-a spus să-i luăm laxative. Ne-am dus la farmacie am luat. Apoi am sunat de la poarta spitalului. Asistenta mi-a spus că am nevoie de răbdare, de multă răbdare că nu are cine să vină. Am sunat din nou după jumătate de oră, iar doamna asistentă mi-a spus să nu o mai deranjez că dacă nu a murit încă mai rabdă încă zece minute. Ce să rabde că după trei zile de chin el nu mai avea nicio putere. Nu mai putea nici să ridice mâna să mai apese pe butonul ăla nenorocit să vină cineva să-i facă un calmant”, a povestit, revoltată, Denisa.

Denisa și familia ei au promis că vor merge până în pânzele albe pentru a corecta nedreptatea făcute de cadrele medicale. Ei au angajat un avocat și un expert, care va participa la necropsia jandarmului.

„Un om sănătos a murit cu zile. L-au băgat în mormânt cu zile, Nu-mi explic ce suflet pot să aibă, nu pot să le zic oameni, indivizii ăia din spitale să-şi bată joc de pacienţi, să-şi bată joc de sufletul unor oameni, iar nouă aparţinătorilor să ne zică că dacă n-o murit, mai rabdă. Până nu ajungi să dai piept cu sistemul şi să fii conştient de problemele pe care le are, n-ai de unde să ştii prin ce trece un om. Şi n-ai de unde să ştii disperarea pe care o ai în faţa nenorocitei ăleia de porţi. Nu doresc niciunui duşman să treacă prin ce am trecut eu şi familia mea. A ajutat pe toată lumea, dar pe el nu l-a ajutat nimeni. Mergea şi se băga pentru medicii de la SMURD când erau scandaluri, dar medicii din spital l-ai băgat în mormânt.Nu mă gândeam niciodată că o să ajungă aşa din cauza unor medici pe care mereu îi lăuda, tot timpul îi ridica în slăvi, îi vedea ca pe nişte sfinţi, dar care au ajuns, efectiv să fie călăii lui”, a adăugat Denisa.