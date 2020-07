In articol:

Nelu Tătaru a făcut primele declarații, după raportarea celui mai negru bilanț de cazuri noi Covid-19 în România, de la începutul pandemiei. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.112 de noi infectări.

Galați poate să devină noua Suceava

Nelu Tătaru a făcut astăzi un anunț îngrijorător, spunând că județul Galați poate să ajungă ca Suceava.

„Galați poate deveni noua Suceava, dacă nu luăm măsuri. Ieri am văzut reacții politice la un alt nivel și trebuie să intervenim în forță. Avem nevoie de un DSP care să aibă o detașare fermă și detașare a epidemiologilor, medici care să respecte regulile și să trateze corect pacienții. Am găsit spitale în care se purta sau nu echipament”, a declarat ministrul Sănătății.

Citeste si: Mesajul dur al unui preot pentru coronasceptici: „Terminați cu prostiile. Existența virusului nu trebuie discutată”

Citeste si: Medicul care a făcut minuni în lupta contra COVID-19, tranșant! Virgil Musta: ”De la eroi am ajuns să fim desconsiderați pentru că ne facem treaba”

Citeste si: A doua zi consecutiv cu peste 1000 de infectări cu coronavirus, în România! Bilanțul înfiorător

Ministrul Sănătății a vorbit despre ancheta epidemiologică de la Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Galați, după ce conducerea spitalului, dar și președintele Consiliului Județean Galați, au susținut că au fost făcute controale în mod superficial.

„Pe medicii de la Constanța, i-am găsit și au plecat luni, după ce am plecat eu, făcând o evaluare completă. Au făcut recomandarea către DSP Galați și către managementul unității. Știți foarte bine cine era medicul epidemiolog și cât putea sau nu putea să țînă sub control toate focarele.

Din evaluările inițiale, aștept raportul Corpului de Control, astea erau și informaiile că încasa 50.000 de lei/luna.

Printre cei care au fost prezenți, din Corpul de Control, la spitalul Județean Galați, se numără inspectorul general din Ministerul Sănătății și directorul șefului de control”, a declarat Nelu Tătaru.

„27-28.000 de teste pe zi sunt o mare realizare”

Nelu Tătaru a declarat că că laboratoarele prioritizează efectuarea testelor pentru pacienții internați și cei cu simptome. Numărul mare de teste la care s-a ajuns în prezent este o mare realizare, a spus el.

„S-au făcut 20.000 de teste în aceleași laboratoare. Avem un Ordin de Ministru prin care laboratoarele să prioritizeze pentru pacienții internați sau cei cu simptome de boală, urmând a fi testați cei care pleacă în concedii. În condițiile în care capacitatea de testare s-ar aloca în trei schimburi, am ajunge la 28.000 de teste pe zi. Aparatele au exactoare manuale, timpii sunt diferiți, experiența fiecărui personal e diferită. Faptul că am plecat de la un singur punct de testare cu 100 teste pe zi si am ajuns la 133, cu o capacitate maximă 27-28.000 de teste pe zi, este o mare realizare”, a spus ministrul.

Un nou record de cazuri de COVID-19

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.112 cazuri noi, din 20.085 de teste efectuate. De asemenea, alte 25 de persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus.

Până astăzi, 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.