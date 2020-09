In articol:

Cele două femei, surprinse în timpul actului!

Pandemia de COVID-19 a adus nenumărate probleme financiare pentru mulți oameni.

Astfel, două femei au simțit că doar furtul poate să le mai ajute în această perioadă grea, iar, din nefericire pentru ele, ghinionul a făcut să fie fotografiate chiar în timp ce „își câștigau banii”.

Un localnic din Târgul Mureș se afla chiar în spatele celor două femei când a fost martor la scenele halucinante: cele două folosesc o tehnică veche de când lumea pentru a distrage atenția victimei, fiind astfel extrem de ușor să substragă telefoane, portofele și orice altceva din gențile și buzunarele oamenilor.

Femei ieșite la furat, fotografiate în flagrant!

Localnicul din Târgu Mureș nu a stat pe gânduri și a fotografiat imediat femeile prinse la furat, postându-le rapid pe pagina de Facebook numită „Ești din Mureș dacă...”, alături de mesajul:

„Statia Panov, hoate de buzunare prinse in actiune acum. Fug pana chemi politia. Macar sa le stie lumea si sa le divulge cand le vad. Trebuie huiduite cel putin si strigat la ele ca sa le cunoasca lumea.

Deci e foarte usor sa depistezi hotii de buzunare. In Tg Mures toti pe care i-am vazut eu, sunt mai inchisi la ten ( tigani sigur), au cate o geanta de umar sau plasa aproape goala in mana si/sau un plouver in mana. Mereu sunt cu ochii pe gentile si buzunarele calatorilor, mai ales pe cei in varsta.

Iar cand apare un microbus/autobus, se inghesuie tare pe persoana ochita, si apoi fie ca reusesc sau nu, se retrag si zic ceva de genul ca merg cu urmatorul mai bine. Daca e autobuzul aglomerat urca si in el.

Daca toti cei mai tineri, cu curaj si cu spirit de observatie ar lua atitudine….doar sa faca poze, filmeze, sa strige…. ar mai fi ceva. Ca pana la politie te mananca hotii” este mesajul postat de internautul cu pricina, pe grupul de Facebook.