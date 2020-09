In articol:

Poveste fabuloasă în lumea manelelor. Un lăutar celebru a fost chemat de un amic să facă o melodie și un clip pentru copilul acestuia, care urma să împliească 6 ani. În timpul filmărilor, manelistul s-a bucurat de o atenție deosebită din partea soției amicului, care a flirtat cu el toată ziua. Ulterior, acesta s-a trezit cu o invitație la hotel și cu un filmuleț indecent trimis chiar de nevasta infidelă.

Vloggerul Denis Petcu: ”Ce clipuri a putut să trimită femeia aia!”

Dezvăluirea a fost făcută de vloggerul Denis Petcu, acesta fiind el însuși și cântăreț de manele. El spune că a fost martor al întâmplării însă preferă să nu-i facă public numele interpretului. Petcu spune că după ce a cunoscut-o pe femeie, manelistul a primit un telefon în care aceasta doar îl ruga să intervină pe lângă soțul ei să nu trebuiască să mai meargă cu el în vacanță.

”...după conversația asta, s-au dat în discuții, femeia asta cu lăutarul.Ea i-a trimis poze goală, spunea că vrea să divorțeze de soțul ei, că vor să se întâlnească la hotel, să se iubească, dar să rămână între ei. Imaginați-vă, relație de 6 ani de zile și cu copil. Și bărbatul o ținea în palme, ea nu muncea, nu făcea absolut nimic. El muncea, i-a făcut casă, i-a luat mașină, tot...

Vine și ziua în care lăutarul ăsta îmi spune mie... Eu nu vreau să-i dau numele că poate nici el nu vrea. Și-mi arată mie mesajele, am rămas îngrozit... Voi știți că eu am apărat mereu femeile și le voi apăra, dar în situația de față nu am ce să mai apăr. Eu l-am sfătuit să-i spună soțului, pentru că îi era prieten. Pentru că omul trebuia să plece în Spania, să muncească acolo câteva luni, să trimită bani acasă. Și gândiți-vă, dacă nu era cu lăutarul ăsta, femeia era cu altul și 100% o mânca de bani și profita de situația asta. Omul ăla muncea și ea cheltuia banii, ar fi fost un șoc pentru el când venea acasă.

După câteva zile, lăutarul vine la mine și îmi spune că l-a chemat e om să-i spună tot adevărul, ce s-a întâmplat cu neavstă-sa. Ăla nu știa că eu știu și am văzut mesajele și clipurile, ce i-a trimis nevastă-sa... nici nu vă imaginați ce clipuri a putut să-i trimită... clipuri în toate pozițiile posibile”.

Petcu: ”Când a văzut mesajele, am crezut că face infarct”

”Când a citit ăla mesajele și a văzut clipurile, a început să-i pulseze vena de la gât. Mă gândeam că poate face omul vreun infarct, că de-asta s-a gândit mult și lăutarul ăsta, să nu se ducă omul acasă să-și omaore nevasta, vă dați seama, după 6 ani de zile. Norocul omului a fost că lăutarul i-a zis și nu s-a dus pe la hotel cu ea. Dar părerea mea e că femeia a mai greșit. 100% a mai greșit, n-avea cum să facă lucrurile astea din prima.

Nu știu ce s-a mai întâmplat, el a spus că nu se va mai împăca cu soția lui. În prima noapte știu că a dormit la hotel și nu s-a mai dus acasă”, a povestit Denis Petcu pe vloggul său.