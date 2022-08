Un mare actor e la Hollywood vrea să îi dea înapoi rolul de blockbuster lui Johnny Depp. Irina Margareta Nistor, critic de film: „M-aș bucura să le pară rău celor care l-au judecat”

In articol:

Într-un interviu acordat cu ocazia festivalului de film din Sarajevo, actorul danez Mads Mikkelsen, care a preluat rolul vrăjitorului malefic Gellert Grindelwald în Fantastic Beasts, l-a lăudat pe

Irina Margareta Nistor: „Mads Mikkelsen este un gentleman, spre deosebire de Cristopher Plummer, care a acceptat cu mare ușurință să-i ia locul lui Kevin Spacey.”

Johnny Depp și a speculat posibila revenire a americanului în seria inspirată din universul cărților Harry Potter. Recent, Johnny Depp a câștigat în instanță procesul de defăimare cu fosta sa soție, actrița Amber Heard, care l-a acuzat în trecut de hărțuire și violență domestică.

Mads Mikkelsen [Sursa foto: Instagram]

Mikkelsen a fost mai mult decât un domn prin felul în care a vorbit despre colegul său de breaslă, pe care l-a numit un „actor fantastic”. Mai mult, a spus că i s-a părut „foarte intimidant” să preia rolul din Fantastic Beasts. După ce procesul de șase săptămâni cu Amber Heard s-a încheiat cu o victorie în instanță pentru Johnny Depp, danezul spune că este foarte posibil care Depp să-și recapete rolul în franciză.

Chiar dacă nu se va concretiza în final, Depp are oricum planuri ambițioase. Vrea să lanseze primul film ca regizor, produs alături de legendarul Al Pacino, un lungmetraj biografic despre viața sculptorului italian Amedeo Modigliani.

Citeste si: Ce truc folosesc gospodinele pentru chiftele. Care este ingredientul secret?- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Mi se pare foarte periculos și m-aș bucura ca cei care l-au acuzat înainte de să se dea un verdict să plătească din greu. Există un precedent și o să se teamă de acum înainte să dea un verdict înainte să se termine procesul. Mads Mikkelsen este un gentleman, spre deosebire de Cristopher Plummer, care a acceptat cu mare ușurință să-i ia locul lui Kevin Spacey în All The Money in the World. Johnny Depp a jucat într-un film care mi-a plăcut foarte tare, Ed Wood, care era despre un regizor care a făcut cele mai proaste filme de istoria Hollywood-ului. Așa că nu știu dacă e bine să se apuce de regie acum, pentru că lumea o să-și aducă aminte de chestia asta. Faptul că face un film despre Modigliani în sine mă enervează, pentru că s-a făcut unul în România. Am văzut că este cu Al Pacino, cu care a jucat în Donnie Brasco și care, la rândul lui, a avut ușoare probleme cu cea cu care are doi copii”, a declarat Irina Margareta Nistor pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Amber Heard, primul interviu, după ce a pierdut procesul cu Johnny Depp: „Este un actor fantastic”

Irina Margareta Nistor: „Lumea în conotează pe el, mai degrabă, ca pe un golănaș simpatic, nicidecum ca pe un critic de artă scorțos.”

Irina Margareta Nistor, critic de film [Sursa foto: Facebook]

Următorul mare proiect anunțat de Johnny Depp are o legătură interesantă cu România. Un film despre viața lui Modigliani există deja încă din 2004 și a fost filmat în țara noastră. Atunci am primit vizita marelui actor Andy Garcia, fost coleg de platou cu Al Pacino în al treilea film din trilogia Nașul în anii '90, care a jucat rolul principal.

„Trebuie să le și meargă. Un actor absolut senzațional, Sir Anthony Hopkins, când s-a apucat să facă filme n-a fost cea mai fericită soluție. Din fericire, s-a oprit la timp. Proiectul e cam departe de el. Lumea în conotează pe el, mai degrabă, ca pe un golănaș simpatic, nicidecum ca pe un critic de artă scorțos. Eu m-aș bucura să poată să joace în continuare. E suprinzător că s-a uitat lume care în vecii vecilor nu s-ar fi uitat la așa ceva, ceea ce înseamnă că e foarte carismatic. Și aici a fost un foarte bun regizor pentru cazul lui, un fel de avocat-regizor”, a completat Irina Margareta Nistor.