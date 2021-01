Un medic de familie a anunțat că va renunța la pacienții care nu se vor vaccina: ”Situația este foarte dură”

In articol:

Cătălin Petrencic este medic de familie într-un cabinet din comuna Mânăstirea, județul Călărași. Cadrul medical s-a vaccinat împotriva coronavirusului, în urmă cu ceva timp.

Ba mai mult decât atât, medicul a postat un mesaj că are încredere în acest vaccin şi a publicat pe Facebook un îndemn pentru pacienții săi.

„Anunț public de acum că toate persoanele înscrise la mine care refuză vaccinarea anti-Covid 19 vor fi scoase de pe lista mea de medic de familie. Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienții care nu cred în recomandările pe care le fac. Persoanele care refuză vaccinarea, dreptul lor, fac dovada că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă”,este mesajul medicului, postat pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Petrencic[Sursa foto: Facebook]

Doctorul care-i îndeamnă pe oameni să se vaccineze

Doctorul a spus la Digi 24 faptul că îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze, pentru că doar așa pot reveni la viața pe care o aveau înainte de pandemia de coronavirus. „Am postat pe pagina mea de Facebook informația că m-am vaccinat, fotografie din timpul vaccinării și eu, și asistentul, am făcut dovada că am încredere deplină în acest vaccin. Un argument mai puternic nu știu dacă pot aduce în fața unui pacient în a garanta vaccinarea”,a explicat Cătălin Petrencic, pentru Digi24.ro.

Medicul de familie spune că situația este foarte dură și că oamenii trebuie să realizeze că nu este de joacă.

”Pentru că situația este foarte dură, oamenii trebuie să realizeze că nu ne jucăm. De un an, ne-am schimbat viața, felul de a fi, relațiile, comportamentul și văd că nu se conștientizează acest lucru. Poate începe să li se pară normal să umble cu mască sau consideră boala mai puțin gravă. La momentul actual nu există altă soluție, nu există medicament.”,a mai spus Cătălin Petrencic.