Un medic grec dă verdictul: ”Nu știu cum țara voastră nu este în lockdown general”

Un medic grec a vorbit despre situația critică în care România se află în prezent, susținând că la 18.000 de cazuri, țara noastră ar trebui să fie în lockdown general. Cadrul medical spune că în țara lui, această decizie a fost luată la numai 5000 de cazuri pe zi.

Totodată specialistul în sănătate este de părere că toate cadrele medicale, fie că este vorba de medici, asistente, trebuie date afară dacă nu s-au imunizat împotriva coronavirusului.

„ Am rămas uimit să văd 18.000 de cazuri. Nu știu cum de țara voastră nu este în lockdown general. Noi am luat această măsură la 5.000 de cazuri. Trebuie luate măsuri drastice dacă guvernul nu vrea să facă un lockdown general. Aceste măsuri drastice trebuie să înceapă de la cadrele medicale. Toate asistentele, toți doctorii care nu sunt vaccinați trebuie dați afară. Acum țara are nevoie de luptători, de doctori de război. Dacă nu se ia această măsură, focarele de infecție vor fi în spitale”, a explicat medicul grec, Nikos Koudounis, despre situația epidemiologică din România, scrie Mediafax.

Medicul Adrian Marinescu este convins că până vom ajunge să conviețuim cu virusul, vom avea parte de săptămâni grele. „ Trebuie să salutăm că avem un trend ascendent care are loc pe partea de vaccinare, dar rezultatele nu se vor vedea imediat. A sta pe un câmp de luptă și să ai multe pierderi până când ajungi să ai protecție mare nu e o soluție. Până vom ajunge să conviețuim cu virusul vor fi săptămâni grele. Ne așteptăm ca la începutul lui noiembrie să înceapă o curbă descendentă, dar nu se va întâmpla peste noapte și vom avea aceeși presiune asupra sectorului medical”, a spus medicul Adrian Marinescu.

Cel mai mare bilanț de la începutul pandemiei!

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat marţi, 19 octombrie 2021, 18.863

de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. În ultimele 24 de ore, au fost raportate 574 de decese, din care 13 sunt din septembrie şi octombrie. La ATI sunt internaţi 1.805 pacienţi cu COVID-19.

Din totalul pacienţilor internaţi, 486 sunt minori, 450 fiind internaţi în secţii şi 36 la ATI. „Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.486.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus( COVID – 19), dintre care 6.103 sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.261.267 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 273 sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.