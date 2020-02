Virusul pentru care nu există, deocamdată, vaccin poate fi răpus printr-o schemă de tratament, care a vindecat - până acum - mii de infectați, în toată lumea. Pneumonia extrem de contagioasă se tratează, spun specialiștii, cu pastile care se găsesc și în farmaciile noastre. În cazurile de boală avansată, schema de administrare a medicamentelor este alta, ceva mai complexă:



Adrian MARINESCU, medic primar la Institutul Matei Balș: Pentru formele ușoare si medii, e clar ca o sa fie o terapie simtpomatica. Pentru formele severe, exista mai multe variante de tratament care s-au tot incercat in perioada asta , in ultimele luni. Sunt niste tratamente care inseamna o combinatie intre un tratament care tine de infectia HIV, tratament antigripal, combinate in anumite doze.



Un vaccin am putea avea în mai puțin de un an. Vestea bună vine de peste Ocean. Potrivit postului american de televiziune CNN, cercetătorii unei companii farmaceutice au trimis guvernului Statelor Unite, un potențial antidot care ar face posibilă imunizarea.

Testele durează așa că până atunci infecția cu coronavirus trebuie tratată, în carantină, sub stricta supraveghere medicală.

Adrian MARINESCU, medic primar la Institutul Matei Balș: Sunt niste camera speciale, la Matei Bals, ca o racheta, de exemplu. Putem sa o numim racheta deoarece sunt niste camere presurizate, cu presiune negativa, in care pacientul e absolut izolat, aerul intra, aerul comtaminat nu poate sa iasa.





În ciuda părerilor avizate, menite să ne liniștească, teoriile conspirației par să se rostogolească mai rapid, pe internet și induc teama de moarte. Ca să risipească spaima unora, un medic din Iași a postat pe internet un mesaj șocant.

„Ca să-i lămuresc pe imbecilii care umblă cu chiloțeii pe nas prin aeroporturi, mă ofer voluntar să mă infectez cu virusul vieții", a scris medicul Răzvan Constantinescu pe Facebook. Postarea s-a viralizat rapid.



Răzvan Constantinescu, medic: Combăteam clovneria purtatului de măști pe față, care nu asigură nicio protecție, zero.



Medic primar în medicină internă și gastroenterologie, Răzvan Constantinescu vrea să-i liniștească pe cei cuprinși de febră, fără a fi bolnavi. Măștile, spune el, îi protejează doar pe cei bolnavi și grija pe care o numește nejustificată n-ar avea altă pricină decât "instinctul de turmă".

"Prostovănimea lumii în care trăim nu pricepe nimic, se comportă ca o turmă", a mai scris medicul pe contul de socializare. Mai mult, orice abatere de acest fel de la starea de calm este, în opinia sa, "psihoză". Una cu leac.



Răzvan Constantinescu, medic: Pentru a estompa psihoza asta, m-am oferit, ca să vadă lumea: un medic care nu pare nici nebun face infecția și nu pățește nimic.



Medicul le transmite celor îngrijorați că n-au de ce să se sperie pentru că deocamdată în România nu există niciun caz de îmbolnăvire. Deocamdată, isteria - spune el - e cea care ne face rău.