O simplă fotografie care face cât o mie de cuvinte.Același lucru l-au simțit și mulți români care au distribuit o fotografie realizată spontan, într-un spital românesc.În imagine, un medic aflat la început de carieră, cu tatuaje pe mâini și care în mod normal ar stârni multe prejudecăți, a dovedit că își face meseria cu onoare și profesionalism.Un pacient bătrân, adus cu targa, și abandonat pe salile spitalului i-a atras atenția imediat. El s-a oprit lângă el, s-a apropiat și s-a interesat de problemele de sănătate ale bătrânului, cu multă răbdare și blândețe.

"O poza cât o mie de cuvinte.

Ce am văzut și auzit azi la Urgențe din capitala, a fost induiosator.

Avem medici faini, dedicați, care vorbesc și se comportă exemplar, cu respect pentru pacienți, indiferent de vârsta, sex, culoarea pielii. Am văzut medici tineri, zâmbitori, care dădeau din liniștea lor celor din jur, fără sa ii grăbească pe cei tineri si cu multă răbdare pentru cei bătrâni. (In poza ruptura de Șold la 85 de ani, domnul a fost întrebat de cel puțin 3 ori ce pastile mai ia, dacă mai suferă de ceva, nu își putea aminti toate problemele de sănătate. A fost calmat, tratat cu blândețe și cu mult respect pana a reușit să lege câteva fraze)

Și fac postarea asta pentru ca știm sa scoatem in evidență doar ce e rău și merge prost. Ei uite ca se întâmpla și lucruri bune. Frumoase. Făcute cu pasiune și din inima.”, este textul care însoțește fotografia devenită virală.