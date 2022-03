Un membru drag al familiei lui Daniel Buzdugan s-a stins din viață: „Ne-a părăsit”! Anunțul trist a fost făcut pe internet

In articol:

Recent, prezentatorul de radio a dat o veste tristă fanilor săi din mediul online. Este vorba despre trecerea în neființă a animalului de companie pe care familia sa îl avea în grijă, Fetița pe numele său.

Din nefericire, cățelușa s-a stins din viață, iar Daniel Buzdugan a împărtășit vestea nefericită pe rețelele de socializre, acolo unde bărbatul a mai povestit câte ceva despre animalul pe care l-a îngrijit mai bine de nouă ani.

Mai mult decât atât, pentru că Fetița a făcut parte din familia prezentatorului de radio aproape un deceniu, Daniel Buzdugan a făcut chiar un loc de veci pentru cățelușă, într-un loc drag al membrilor familiei, acolo unde pot merge mereu să o viziteze, ori de câte ori îi va cuprinde dorul de animalul de companie care a trecut în neființă.

Cum a ajuns cățelușa în sânul familiei lui Daniel Buzdugan

Daniel Buzdugan a anunțat trecerea în neființă a cățelușei printr-un mesaj postat pe Instagram, acolo ude a scris: „Fetița ne-a părăsit”, publicând ulterior și mai multe fotografii cu animalul de companie, trecut acum în cele veșnice. Totodată, prezentatorul de radio a mai postat pe Facebook un mesaj lung, acolo unde povestea cum a ajuns Fetița în sânul familiei lui.

Mai precis, Daniel Buzdugan a adoptat animalul de companie în urmă cu nouă ani, după ce l-a găsit într-un șantier. Timp de aproape un deceniu, Fetița a dus o viață foarte bună alături de prezentatorul de radio și familia sa, însă în ultima perioadă era bolnavă, fiind astfel internată în spital,

spune acesta pe Facebook.

„Pe FETIȚA am luat-o dintr-un șantier acum nouă ani. A dus o viață faină cu noi, pentru că am iubit-o! Nu era cel mai frumos câine din lume dar pentru noi FETIȚA era cea mai frumoasă. Vineri am scos-o din spital, a petrecut weekendul cu noi și astăzi( luni )ne-a părăsit.”, a transmis Daniel Buzdugan pe internet.

Fetița, câinele familiei lui Daniel Buzdugan [Sursa foto: Instagram]

Daniel Buzdugan: „N-o să uit niciodată ultima ei privire”

Prezentatorul de radio a mai povestit pe Facebook că, în dimineața zilei când cățelușa a murit, aceasta respira foarte greu, iar Daniel Buzdugan a simțit că nu mai are mult, motiv pentru care înainte să plece de acasă pentru a se îndrepta către locul de muncă, bărbatul s-a întors de trei ori pentru a o pupa.

Din nefericire, odată întors acasă, Fetița deja se stinsese, așa că s-a organizat și cu ultimele puteri, prezentatorul de radio a dus-o în pădure, fiind unul dintre locurile unde petrece mult timp. Acolo a făcut un mormânt pentru animalul de companie, iar peste acesta a pus o cruce pe care a realizat-o din niște crenguțe, în final făcând o rugăciune pentru cățelușă.

„Dimineață când am plecat la radio tremura Și respira foarte greu, m-am întors de trei ori din drum ca să o pup... aveam senzația că parcă nu mi-am luat rămas bun cum trebuie. Știam că nu mai are mult. N-o să uit niciodată ultimai ei privire... plângea. La 11:00, după ce mi-am terminat matinalul s-a stins. Am dus-o în pădure, într-unul din locurile în care îmi fac veacul din ce în ce mai des. nu-mi venea să cred când un prieten bun care m-a ajutat, a pus pământ peste ea. Am acoperit locul cu frunze Și peste mormântul ei am pus o cruce de lemn improvizată din două crengi uscate. Din păcate la animale nu se face slujbă, dar am rostit Tatăl nostru Și m-am rugat la Dumnezeu să liniștească suflețelul ei acolo unde este... Asta am simțit să fac! Când nu știu ce să mai fac, asta fac: spun o rugăciune. Mai dureros a fost când s-au întors copiii mei de la școală și au vrut neapărat să meargă și ei la locul de veci al FETIȚEI. Maria i-a cules viorele din padure și i le-a asezat la cap. Am plâns cu toții ca niște nebuni. Acum e liniște, o liniște ciudată și apăsătoare, dar ne alină gândul că nu mai suferă atâta durere! O să ne fie tare dor de tine FETIȚA noastră dragă! ”, a mai scris prezentatorul de radio pe Facebook.

Mormântul Fetiței [Sursa foto: Instagram]