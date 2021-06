Un membru Golden Gang sare în apărarea lui Alex Velea, după acuzațiile aruncate în aer de Fulgy: ”Are probleme mintale”

In articol:

După ce a spus doar cuvinte de laudă la adresa lui Alex Velea, Fulgy și-a schimbat complet atitudinea după ce artistul și Antonia i-au dat block pe rețelele sociale. Băiatul Clejanilor a răbufnit pe internet și a aruncat cu vorbe foarte dure despre Velea, Antonia și chiar membrii din Golden Gang.

Inițial, Fulgy spunea despre Alex Velea că: „Vă rog frumos presa, sunt în stare să merg și la pușcărie pentru acești oameni minunați: Alex și Antonia. Au o familie frumoasă și cei mai simpatici copilași. Nu le stricați imaginea din cauza mea, vă rog frumos. Faceți-mă pe mine de râs, nu pe ei, pentru că ei sunt exemplul României de «Așa,da»”. Ei bine, fratele Margheritei și-a schimbat complet atitudinea și i-a adus jigniri grave Antoniei despre care spunea că: „Dați-i follow lu’ @antonia, care a plecat din p*** de șmecher a lui Castellano, nu știți? Aia merită milioane de euro pe ea și frișcă”.

Fulgy[Sursa foto: Instagram]

Blvck Matias sare în apărarea lui Alex Velea

Scandalul nu s-a oprit doar la jignirile aruncate de Fulgy către familia lui Velea. Băiatul lui Ioniță de la Clejani a făcut dezvăluiri grave despre Blvck Matias și substanțele interzise. Membrul Golden Gang a decis să clarifice situația:

Blvck Matias[Sursa foto: Instagram]

” De ceva timp încoace sau mai bine zis de când Golden Boy Society s-a reinventat sunt niște oameni, se știu ei ăia vizați, care încearcă încontinuu să-l lovească pe Alex Velea. Și care e cel mai bun mod să-l lovești pe Alex Velea? Decât să dai în familia lui sau oamenii la care ține. Acum ținând cont că eu mă știu cu Alex de foarte mult timp, de când eram mic, pot să mă consider și familia lui și un om la care ține.

Comparativ cu ce spun oamenii despre mine pe net, eu mă consider un gentleman. N-am vorbti urât cu nimeni, mereu am fost respectuos și nici n-am stofă de gangster. Acum apare în povestea noastră personalul ”Fl**i” (Fulgy), care din păcate cred că are niște probleme mintale, cu care am fost la fel de respectuos. Chestia asta cu am inhalat din aer e evident că e o vrajeală infectă și aș dori să vă opriți și să ne bucurăm împreună de muzica pe care o lansăm”, a spus Blvck Matias.