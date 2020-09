Femeie plângând, imagine cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Un minor în vârstă de 17 ani din Constanța și-a bătut iubita în plină stradă! Băiatul are acum un ordin de restricție emis pe numele lui, menit să-l țină departe de fata agresată.

Constănțeanul Gilbert în vârstă de 17 ani își bătea iubita, cunoscută sub numele de Tanța G., de luni bune. Femeia solicitat abia acum, în fața judecătoriei Constanța, emiterea unui ordin de restricțiepe numele iubitului său, explicând că regurge la acest gest în urma nenumăratelor bătăi.

Femeia însărcinată a avut nevoie de spitalizare

Tânăra a povestit că în urma ultimei bătăi a avut nevoie de 5 zile de spitalizare, astfel i-a cerut agresorului despăgubiri în valoare de 2.114 lei, cât să-i acopere cheltuielile din spital.

“După ce m-a lovit el a plecat. Ambulanța m-a dus la spital unde am stat 5 zile. Când am ieșit am mai vorbit cu el, a spus că dacă îl bag la pușcărie îmi va omorî băiatul și pe fratele meu. Acum îmi este frica de el. A mai fost violent cu 2 luni in urmă, după ce ne-am certat, eram in stație la poarta 1, la linia de autobuz 44, atunci m-a bătut, dar nu l-am denunțat, am crezut că poate îi trece, atunci eram gravida cu el”, a fost declarația femeii, confrom replicaonline.ro.