„Un monstru care mi-a fost soț” Dana Roba, mesaj sfâșietor, la 3 luni după ce a fost la un pas de a-și pierde viața! Make-up artista cu greu se poate privi în oglindă

Au trecut 3 luni de când Dana Roba a fost bătută cu sânge rece chiar de fostul său soț. În acele momente, viața sa a atârnat de un fir de ață, medicii fiind convinși că nu are cum să scape din starea în care se afla.

Numai o minune a făcut ca make-up artista să își revină atât de repede și să se întoarcă la viața și activitățile pe care le avea înainte de cruzimea la care a fost supusă. Ori de câte ori își aduce aminte de chinul prin care a trecut, se întristează profund și izbucnește în lacrimi. Cu puțin timp în urmă, a făcut o nouă mărturisire care a emoționat pe toată lumea.

Dana Roba a uimit pe toată lumea după ce, în urma chinului la care a fost supusă, a reușit să fie atât de puternică, oferind impresia că a dat uitării cea mai mare încercare prin care a trecut și că singura prioritate este fericirea fiicelor sale și liniștea sa sufletească. Cu toate acestea, se pare că, în unele momente de slăbiciune, se cutremură când își readuce aminte de greutatea situației prin care a trecut din cauza bărbatului pe care l-a făcut tată de două ori.

Dana Roba, încă șocată de ce i s-a întâmplat

Alături de mesajul postat, Dana Roba a atașat o serie de imagini cu ea de pe patul se spital, dar și o imagine cu ea de dinainte de tragedie, când avea părul lung și putea zâmbi cu ușurință. Nu de puține ori, make-up artista a mărturisit că una dintre cele mai mari dureri ale sale este că a fost tunsă scurt și că cu greu se poate privi acum în oglindă.

„Îmi vine să plâng când mă gândesc cum a putut să mă nenorocească un monstru, care mi-a fost soț.”, a fost mesajul pe care Dana Roba la- postat în mediul online, în urmă cu câteva minute.

Dana Roba, traumatizată după ce s-a văzut fără păr

În urmă cu câteva săptămâni, Dana Roba a vorbit despre momentele în care, la scurtă vreme după operațiile la cap la care a fost supusă, s-a văzut fără păr.

A fost un șoc pentru make-up artistă să se vadă în starea în care se afla, mărturisind că a fost la un pas de a-și pierde cumpătul și de a intra în depresie. Cel care i-a ridicat moralul în acele clipe a fost chiar medicul care s-a ocupat de cazul său.

Trebuie să vă mărturisesc că am plâns foarte tare atunci când m-am văzut cheală și am avut un pas foarte mic până să cad în depresie. Ceea ce Dumnezeu nu m-a lăsat, să cad în depresie, dar am plâns foarte tare. Medicul Costea Daniel când m-a văzut că plâng și că eram super terminată din cauza faptului că nu mai aveam păr, nu mă puteam opri din plâns când mă priveam în oglindă, a venit la mine și m-a întrebat 'De ce plângi? Plângi că nu mai ai păr' și i-am spus 'Da'.

'Dana, dragă, trebuiau să ți se usuce florile pe cimitir astăzi și tu plângi pentru un mic motiv, că nu mai ai păr. Vreau să îți spun ceva, la toamnă vei avea plete, doar că trebuie să crezi și să nu mai plângi'. Când mi-a zis așa parcă mi-a dat o putere și m-a făcut să uit pe moment că nu mai am păr și că o să fie bine. Mi-a fost foarte greu și îmi este foarte greu să mă văd cu părul scurt și să mă afișez așa(...)”, a mărturisit Dana Roba pe contul său de Instagram.

