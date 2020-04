Un muncitor roman din Germania a rupt tacerea:

In articol:

Un roman aflat la munca in Germania a rupt tacerea. Barbatul a povestit in ce conditii sunt obligati sa traiasca in plina pandemie de coronavirus. Romanii infectati cu COVID-19 stau sub acelasi acoperis cu persoanele sanatoase. Marturii socante din fermele din Germania unde sunt sute de romani.

"In primul grup au fost testate 250 de persoane, din care 90 aveau coronavirus. Persoanele care au fost testate veneau la lucru. Erau si pozitivi si negativi, dar veneau la lucru. Dupa 2-3 zile primeau raspunsul si erau trimise acasa. Noi nu am fost testati toti in prima zi, am fost testati pe serii.

Erau, poate, 100 in prima zi, 100 in a doua zi, 200 in a treia zi si tot asa. Iar in total vreo 500 de romani au fost testati, din care aproximativ 200 au fost pozitivi. Sunt sot si sotie care locuiesc in acelasi apartament, din care sotul, de exemplu, a fost pozitiv, iar sotia, adica cealalta persoana din cuplu, continua sa vina la munca, desi stau in acelasi apartament, intr-o camera in care totul e comun. Ala care e negativ continua sa vina la munca, desi are contact zilnic cu persoana respectiva.

Conditii inumane pentru romanii aflati la munca in Germania

Eu stau intr-o casa cu vreo trei etaje. Pe fiecare etaj stau vreo 10 persoane, cate 2-3 persoane in fiecare camera. Baia si bucataria sunt comune. Un coleg cu care lucrez a fost dus la spital. Avea niste semne asa ca era bolnav. Nici macar nu a fost testat la ferma, a fost testat la spital. A venit acasa vreo trei zile, a primit raspuns dupa alte trei zile, timp in care el a venit la lucru si statea impreuna cu ceilalti oameni. Dupa ce a fost depistat pozitiv, l-au mutat intr-un loc la vreo 40 de kilometri de aici. Se simtea un pic mai rau, dar nu asta era problema, ci faptul ca nimeni nu-i acorda niciun ajutor. Nici macar mancare. A trebuit sa plece un alt coleg cu masina, pentru ca atunci zona asta nu era in carantina, ca sa ii duca mancare.

Dupa asta, noua, celorlalti de la ferma nu ni s-a facut testul. Eu sunt negativ, dar alte doua persoane cu care stau la parter au iesit pozitiv. Nu au fost dusi nicaieri nici acum. Stau jos si beau bere. Folosesc aceeasi baie, bucatarie, aceeasi masa. E totul la comun!”, a declarat barbatul pentru antena3.ro.