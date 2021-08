Un nou bebeluș în showbiz! Irina Maria Mohora a născut o fetiță

In articol:

Irina Maria Mohora a adus pe lume cel de-al doilea copil! Celebra prezentatoare tv a născut o fetiță pe data de 21 august 2021. Vedeta a postat prima fotografie pe pagina ei de Instagram, acolo unde a împărtășit vestea cea mare cu urmăritorii ei.

„Cât de frumoasă este viața acum că ai venit tu pe lume, Zara Elena”, ascris Irina Maria Mohora, în descrierea fotografiei.

Secțiunea de comentarii a fost asaltată cu felicitări din partea internauților, care d-abia așteaptă să vadă tot mai multe fotografii cu micuța Zara. „Bine ai venit Zara!!!! ❤️”, „Bine ai venit, Zara! Felicitări, mama de 2Z! 💕”, „Welcome, bebelina superba!! Sa fie sanatoasa!! Felicitari 😘💖”, „Omg! Felicitari! Sa fie sanatoasa si iubita!!!”, „Bine ai venit la noi minune. Sa fii sănătoasă! Abia aștept sa ne cunoaștem”, sunt doar câteva dintre reacțiile prietenilor virtuali ai celebrei prezentatoare tv.

Prima fotografie cu fetița Irinei Mohora [Sursa foto: Instagram]

Irina Maria Mohora mai are un băiețel! Cum a decurs cea de-a doua sarcină

Irina Maria Mohora și soțul ei mai au un băiețel, pe nume Zian. Vedeta a mărturisit că cea de-a doua sarcină a fost mai dificilă decât prima. Cu toate acestea, lucrurile au revenit la normal după terminarea primului trimestru al sarcinii.

„A fost total diferită față de sarcina cu Zian, nu este o sarcină grea, însă în cazul puștiului meu, acum patru ani, habar n-am avut cum e să fii însărcinată, niciun simptom, dimpotrivă, aveam multă energie și toată lumea mă întreba cum mă simt, iar eu spuneam că mă simt ca înainte.

Ei bine, de data aceasta, în primele trei luni, am aflat și eu cum să fii însărcinată, în sensul în care am avut acele indispoziții specifice, grețuri, lipsă de energie, somnolență, dar imediat ce am trecut de primul trimestru, lucrurile au revenit la normal, cum știam că o să fie de la sarcina cu Zian”, a declarat Irina Mohora, pentru Click.

Irina Mohora și băiatul ei, Zian [Sursa foto: Instagram]