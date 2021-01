Un nou caz șocant la Spitalul Corabia! O bătrână a murit în timp ce aștepta o scrisoare medicală

In articol:

O bătrânică în vârstă de 85 de ani a ajuns la Spitalul Corabia pentru a face rost de o scrisoare medicală necesară închirierii unui concentrator de oxigen. Pe data de 15 ianuarie, ea murit în fața spitalului, în mașina, în timp ce aștepta să primească scrisoarea. Nepoata femeii a făcut cunoscută povestea pe pagina sa de Facebook, în care îl acuză pe doctorul care a consultat-o pe bunica ei că s-a comportat execrabil.

„Sunt persoane care ne acuză că vrem bani. Nu, nu vrem bani, nu am depus nicio plângere, am făcut doar public totul pentru că nu vrem să mai treacă şi alte persoane prin ce am trecut noi“,a declarat nepoata decedatei.

Cazul șocant apare la două săptămâni după ce un bătrân care avea nevoie mare de ajutor a fost lăsat să zacă pe holurile S pitalului Corabia .

O bătrână a murit în fața Spitalului Corabia în timp ce aștepta o scrisoare medicală [Sursa foto: Facebook/Alexandra Mincis]

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Povestea bătrânei care a murit în fața Spitalului Corabia

Alexandra Mincis, nepoata bătrânei în vârstă de 85 de ani, a făcut o postare pe pagina sa de Facebook , în care a vorbit despre experiența traumatizantă prin care a trecut alături de bunica ei.

Ea a declarat că singura modalitate prin care a reușit să îi facă rost bunicii sale de scrisoarea medicală a fost prin șpagă.

Citeste si:Femeia care l-a ajutat pe bătrânul ignorat la Spitalul din Corabia, dezvăluiri despre cazul acestuia: ”Nicio infirmieră nu a pus mâna pe el”

„De ce salariu aveţi nevoie domnule «doctor», nu toţi ne permitem să vă băgăm bani în buzunare! Aveam nevoie de o scrisoare de la doctorul pneumolog (Mihai xx) din Corabia pentru bunica mea de a prelungi contractul unui concentrator de oxigen. Ieri dimineaţă, am mers cu ea la spital în căruţ, i-a măsurat saturaţia de oxygen, rezultând 67, din punctul de vedere al doctorului era bună. Acum vine partea grea pentru ea: trebuie să sufle într-un tub. Încercând de mai multe ori, nu reuşeşte, nu avea suficientă putere de a sufla. În tot acest timp, doctorul era foarte recalcitrant. Răspunsul dânsului a fost că nu poate să ne dea acea scrisoare, că nu trece testul cu tubul şi că aşa este legea, nu poate demonstra că are nevoie de oxigen, cu toate că în acelaşi spital a fost internată 10 zile, tot la oxigen a stat, dar biletul de ieşire unde era specificat că are nevoie de oxigen era egal cu 0 pentru el.

Dar o mică minune a apărut, după „o atenţie" s-a putut face scrisoarea. Timp de aproximativ o oră, bunica mea a aşteptat pe holul spitalului. Mai aveam nevoie de o ştampilă rotundă care se afla la o asistentă. Între timp, am pus-o pe bunica în maşină. Dar după încă 10 minute de aşteptare inima ei s-a oprit. Acelaşi doctor vine la maşină, îi verifică pulsul şi răspunde pe un ton foarte diferit şi calm: „Da, a decedat, şi făcusem şi scrisoarea pe un an“. Din păcate, a trebuit să moară pentru a-i demonstra acestui doctor că ea are nevoie de oxigen“, a scris Alexandra Mincis pe Facebook.

Sursă: Adevărul