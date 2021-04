Un nou conflict în showbiz! Replici dure între Bianca Drăgușanu și Cristina Cioran: „Este un nimeni”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul românesc. Diva este cât se poate de transparentă cu privire la intervențiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul anului. Vedeta este o fire foarte asumată și mai are în plan să ajungă din nou pe mâinile medicului estetician.

După ce și-a făcut recent o rinoplastie, vedeta urmează să își schimbe implanturile mamare.

Bianca Drăgușanu a fost foarte criticată de alte vedete pentru operațiile pe care și le-a făcut, iar printre acestea se numără și Cristina Cioran. cele două ar fi avut o discuție acidă, în care Bianca Drăgușanu i-ar fi transmis că nu o interesează părerea oamenilor care nu sunt importanți pentru ea.

„Ea (n.r.: Cristina Cioran), pentru mine este nimeni și nu mă interesează ce zic oamenii care nu mă cunosc și nu înseamnă nimic pentru mine. Pentru mine contează ce zice familia mea, iubitul meu, 2-3 prieteni, restul, ce importanță au?”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit Cancan .

Bianca Drăgușanu, ceartă cu Cristina Cioran pe tema operațiilor estetice[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, nemulțumită de ultima ei operație estetică?! „Mamă, cum e nasul! Aproape rât!”

Bianca Drăgușanu și-a operta din nou nasul, iar rezultatul nu a mulțumit-o așa cum și-a dorit pe divă. Vedeta și-a exprimat nemulțumirea cu privire la procesul de vindecare în urma intervenției. Ea și-a comparat nasul proaspăt operat cu un rât de poc.

„Mamă, cum e nasul! Aproape rât! Ai înnebunit? Elf cu rât? Cine a mai văzut? M-a mâncat în c**, cum s-ar zice, că puteam să stau naiba cu nasul meu, dar mie mi se părea ca am o cireșică în vârful nasului și am vrut să scap de ea și acum am ditamai nasul de rât. Sper să se dezumfle cât mai repede că nu mai rezist”, a povestit Bianca Drăgușanu pe InstaStory. Citește mai multe AICI.