„Un nou început” Doinița Oancea iubește din nou, la doi ani de când i-a spus „adio” fostului logodnic? Cum s-a dat de gol actrița că în viața ei ar putea exista un bărbat

Cu numai câteva minute în urmă, Doinița Oancea și-a luat fanii prin surprindere după ce a postat în mediul online o fotografie prin care a dat de înțeles că s-ar afla într-o nouă relație. Până

la vârsta de 40 de ani, actrița a avut mai multe relații care nu au dus la căsătorie, însă nu și-a pierdut niciodată speranța că-și poate găsi fericirea și în plan sentimental. Aceasta să fie un anunț neoficial că nu mai este femeie singură?

Mai exact, după ce le-a arătat admiratorilor ei cum și-a început prima zi de weekend din această săptămână, a postat pe Instagram o fotografie cu un buchet de trandafiri roșii, alături de care a avut grijă să lase și câteva indicii care să sugereze că surpriza ar putea fi din partea unui bărbat.

Doinița Oancea se află într-o nouă relație?

Alături de buchetul de trandafiri roșii pe care l-a postat în mediul online, Doinița Oancea a desenat și o inimioară, dar asta nu este tot! Pe capacul din plastic al cafelei pe care o avea în mașină, chiar lângă buchet, a fost scris cuvântul „babe”, alături de încă o inimioară desenată.

Ce mesaj a transmis Doinița Oancea de 1 Martie?

Chiar în prima zi oficială de primăvară, Doinița Oancea a scris în mediul online un mesaj emoționant, prin care și-a încurajat toți admiratorii să privească cu optimism spre viață, în ciuda greutăților care pot apărea pe drum. De asemenea, actrița a lăsat să se înțeleagă faptul că, în ciuda greutăților vieții și a răsturnărilor de situație, este pregătită de fiecare dată să o ia de la capăt și să se privească pe sine cu bucurie și mândrie.

„Am scroll-uit după o poză ca să vă pot face o urare ♥️- am ales una simplă, cu un zâmbet real.

Vă zic atât: fiecare zi e un nou început, fiecare anotimp, fiecare întâmplare, fie ea bună sau rea- e un nou început! Aveți încredere în drumul vostru prin viață, zâmbiți-vă vouă și acceptați tot ce vine!

Primăvară… vă faceți voi in viata

Vă îmbrățișez cu drag.”, a fost mesajul pe care Doinița Oancea l-a postat în mediul online.

Doințina Oancea regretă că nu a devenit mamă până acum

Doinița Oancea a avut o relație de circa 5 ani cu Adrian Călin. Actrița a fost chiar cerută în căsătorie într-o vacanță la Roma, însă relația celor doi a ajuns la final în anul 2021, înainte de a ajunge în fața altarului. Chiar dacă a avut o relație de câțiva ani, nu a reușit să aducă pe lume un copil până la vârsta de 40 de ani. În cadrul unui interviu mai vechi, actrița a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre regretul pe care îl are din cauza faptului că nu a devenit mămică până la această vârstă.

„De când mă știu, stau și mă gândesc ce regret am, dacă am vreunul… n-am. Dar încep să resimt, și anume faptul că peste o lună de zile fac 39 de ani. Mi se pare că aș fi putut să am și eu un prichindel pe lângă mine. Mă gândesc la treaba asta. Ăsta e regretul.

Eu tot timpul am zis că dacă ar fi fost să fie, ar fi fost până la momentul ăsta, dar cred că nici eu nu am acordat suficient de multă importanță. Adică am lăsat lucrurile cumva – lasă că merge, lasă că o să fie, vine, se întâmplă când trebuie, nu știu ce. Probabil, prea mult focus pe ceea ce făceam eu și mai puțin pe hai să întemeiem”, a povestit Doinița Oancea.