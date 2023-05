„Un nou început pentru noi” Motivul pentru care Anca Serea și Adi Sînă s-au mutat într-o nouă locuință! Cum arată vila de jumătate de milion de euro în care stau acum

In articol:

Anca Serea și Adi Sînă au decis că este timpul unui nou început pentru ei și cei 6 copii ai lor.

Anca Serea și Adi Sînă s-au mutat într-o vilă de jumătate de milion de euro

Cei doi au ajuns la concluzia că locuința în care stăteau deja nu le mai satisface nevoile din punctul de vedere al spațiului, astfel că și-au achiziționat o vilă, care este aproape dublă față de cea veche.

Anca Serea și Adi Sînă locuiau în cartierul Pipera, într-o vilă cu 6 dormitoare. Cei doi au ajuns la concluzia că locuința nu le mai îndeplinește nevoile, întrucât era destul de mică având în vedere că au 6 copii. Drept urmare, au cumpărat o altă casă în aceeași zonă, cu mult mai mare, iar achiziția a ajuns la suma de 500.000 de euro.

Vechea vilă au vândut-o chiar zilele trecute, iar acum, după ce au terminat de reamenajat noua locuință, se pot bucura de mai mult spațiu.

„Slavă Domnului că am terminat cu amenajările, cu toată mutarea. Acum suntem cam în ultima fază, mai avem puțin așa de aranjat pe la jucăriile copiilor. Am făcut o triere și am golit cam jumătate de casă. Recent, am mers și am făcut și niște donații minunate. Am fost în vizită la niște copii dintr-un sătuc de pe la munte.

Am donat foarte multe jucării, foarte multe haine și multe cărți. Le-am dat hainele copiilor care nu le mai veneau, din cele mai vechi, dar și haine noi, pe care nici nu apucaseră să le poarte. Nu-mi place să mă laud cu genul acesta de fapte. Astea le fac cu inima!”, a povestit Anca Serea pentru click.ro.

Anca Serea a mărturisit că întreg procesul a fost unul epuizant, însă a avut noroc cu bona și cu mama sa, care au ajutat-o cu cei mici, dar și cu reamenajarea vilei.

„Moise nu stă locului o clipă, întoarce casa cu fundul în sus. În rest, ceilalți sunt cuminței, mai ales fetele. Eu și Adi ne dorim să fim sănătoși că așa le facem pe toate. Alergăm toată ziua încolo și-ncoace. Mă bucur că am reușit să ne mutăm în casa nouă.

A fost un haos total, pentru că am reamenajat, practic, tot. Fiecare copil are camera lui. E greu cu curățenia, dar mă mai ajută și bona, mă ajută și mama. E greu cu un copil, dar barem cu șase. Uneori, nu fac față nici cu bona! E haos! Se întâmplă uneori să-i găsesc și nemâncați, dar ne organizăm imediat. Am momente când obosesc, pur și simplu!”, a mai sus vedeta.

Anca Serea și Adi Sînă, alături de cei 6 copii ai lor s-au mutat în vilă de jumătate de milion de euro [Sursa foto: Instagram]

Noua locuință a Ancăi Serea și a lui Adi Sînă este cu adevărat imensă

Vila în care tocmai s-au mutat Anca Serea și Adi Sînă, alături de cei 6 copii este foarte mare. Locuința dispune de 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou și un dressing. Acum, cei mici au camere searate, lucru care era imposibil în vechiul imobil.

„Ne-am apucat să cumpărăm o casă în complexul în care stăm, pe care am făcut-o absolut superb, sunt mândră de acest proiect și pe care între timp am decis să o vindem, pentru că nu ne satisfăcea din punct de vedere al spațiului. Copiii nu aveau dormitoarele lor, ci unii dintre ei trebuiau să își împartă camera, ceea ce pentru mine nu a fost o problemă niciodată.

Adi s-a gândit că ei vor crește, că vor avea nevoie de intimitate și am luat decizia împreună cu el, de fapt, el a avut capacitatea deosebită să mă convingă să nu ne mai mutăm în casa aceea, care e doar la câteva case distanță. Practic noi am rămas în același complex, într-o casă mai mare, care are 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou, un dressing. Am vândut cealaltă casă acum câteva zile și am cumpărat-o pe asta în care locuim.

În momentul în care am decis să cumpărăm casa asta mai mică, nu era de vânzare casa în care locuim acum și a fost o decizie foarte bună luată de soțul meu. Eu aș fi ales întotdeauna calea mai simplă, să mă mut într-un loc unde este totul impecabil, să fie un restart, un nou început pentru noi, dar am zis să mai facem și de data asta un efort, să amenajăm casa în care locuim la fel de frumos, poate și mai frumos decât cea pe care am vândut-o și practic până la urmă este un proiect legat și de ambiție, și de timp. Am adăugat o mare diferență. E o casă aproape dublă ca și dimensiuni”, a explicat Anca Serea.

View this post on Instagram A post shared by Anca Sina Serea (@anca_sina_serea)