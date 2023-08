Un nou portar din Superligă poate fi convocat la naționala României! Despre cine este vorba?

In articol:

Fostul internațional român, Florin Tene (54 de ani) a făcut o analiză a tuturor portarilor ce evoluează în Superliga României și s-a oprit la Roland Niczuly (27 de ani), portarul celor de la Sepsi OSK care a impresionând, făcând senzație atât în campionatul intern, cât și în cupele europene.

Roland Niczuly se află încă din 2016 la Sf. Gheorghe și între timp a primit și banderola de căpitan. Chiar dacă înălțimea nu reprezintă un punct forte pentru Roland Niczuly, având doar 1,81m, fiind unul dintre cei mai scuni portari din campionat. Acest aspect pare să nu îl deranjeze prea mult în evoluțiile sale, el reușind să impresioneze prin reflexele sale.

Florin Tene: „Niczuly este unul dintre cei mai în formă portari din campionat”

Fostul portar Florin Tene a ținut să îi evidențieze calitățile lui Roland Niczuly, un portar pe care-l cunoaște de mai mulți ani.

„Am avut timp să văd foarte multe meciuri din campionatul românesc. Dacă mă întrebați pe mine, unul dintre cei mai în formă portari este Roland Niczuly. I-am văzut ultimele patru-cinci meciuri, mi-a plăcut enorm. E într-o formă foarte bună, dă o siguranță foarte bună. Eu îl cunosc de când era copil.

Am fost la Petrolul Ploiești cu Mircea Rednic, într-o perioadă în care erau Bornescu, Hamutovski și era și el. Era copil pe vremea aia, mi-a plăcut de atunci de el. L-am urmărit, acum are o formă foarte, foarte bună. Echipa are un parcurs bun și datorită portarului. Dacă un portar urcă și coboară cu forma lui sportivă, cam și echipa e la fel.

Când portarul e echilibrat, echipa e echilibrată. Habar n-am de ce n-a fost chemat la națională, eu doar vorbesc din ce văd” , a declarat Florin Tene.

Nicszuly a acumulat aproape 200 de meciuri în prima ligă a României, însă nu a beneficiat de o convocare la echipa națională până acum.

Florin Tene a stat în poarta celor mai mari echipe din Romania: Steaua, Dinamo și Rapid. El a câștigat un titlu de campion al României cu Dinamo și două Cupe ale României, cu Gloria Bistrița și Steaua.

Pentru echipa națională a adunat doar șase selecții.

Un nou portar din Superligă poate fi convocat la naționala României! Despre cine este vorba?

Sepsi, un început de sezon monumental

După ce Sepsi OSK a fost preluată în vara acestui an de antrenorul Liviu Ciobotariu (52 de ani) a avut doar performanțe de senzație. Echipa a câștigat Supercupa României și va evolua în play-off-ul UEFA Europa Conference League împotriva danezilor de la FK Bodø/Glimt.

În campionat formația covăsneană ocupă locul al cincilea, acumulând 9 puncte. Formația dirijată de Ciobotariu a obținut două victorii și trei remize, astfel rămânând deocamdată neînvinsă.

Dacă elevii lui Ciobi vor reuși să treacă de FK Bodø/Glimt, se vor califica în premieră în grupele unei competiții europene.