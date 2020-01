Tudor Sișu și El Nino au ajuns la cuțite și își transmit mesaje dure prin intermediul Instagramului. După ce Abi și Alex Velea au lansat moda, acum este rândul rapperilor să se războiască prin intermediul platformelor de socializare.

Tudor Sișu, unul dintre ”greii” stilului hip-hop în România, l-a înjurat pe El Nino, un rapper la mare modă în prezent. Acesta a făcut parte din proiectul Haarp Cord al lui Sișu, însă acum Sișu îi reproșează că a fost arogant.

După ce a scăpat câteva înjurături la adersa lui într-un live în care, culmea, era vorba despre scandalul dintre Velea și Abi, Tudor Sișu a venit cu câteva precizări, tot pe Instagram.

”Mie nu-mi place El Nino. Nu! Și nu vorbesc muzical, neapărat. Nu-mi place. De ce a fost cu noi? Pentru că am încercat să fiu ... nu neapărat un om mai bun... Am încercat să trec peste orice fel de chestie pe care o simt și să fac ce e nevoie în momentul repsectiv. Și am făcut-o și bine, dacă mă uit la rezultate. Dar nu-l plac, nu-mi place caracterul lui, nu-mi place cum s-a comportat cu nimeni iar oamenii din jurul lui, vă garantez că sunt foarte puțini care-l plac.

Nu vreau să mai vorbesc... știu că vorbesc foarte urât datorită mediului în care am crescut și chiar îmi pare rău (...)”, a povestit Tudor Sișu.

El Nino: ”Mi-ai dat ignore”

Reacția lui El Nino nu a întârziat. Acesta recunoaște că a avut câteva divergențe cu Sișu, însă nu înțelege ieșirea acestuia în condițiile în care a crezut că deja le-a rezolvat.

”Am respect pentru Sișu și pentru Puya, sunt unii dintre m-au făcut pe mine rapper. Doar că Sișu m-a luat și m-a întors pe dos, și-a băgat ... în tot ce reprezint eu, și în gura mea și în cea a oamenilor care mă ascultă, s-a p... mine, m-a făcut și boschetar, m-a făcut în toate felurile. Mai avea puțin și își băga p... și în fiu-meu, în nevastă-mea, în toată rasa, cum ar veni. Ideea e, Sișule, că eu te respect pe tine și ți-am spus-o de fiecare dată dar nu poți să vii să-ți bagi p... așa, cum vrei tu și când vrei tu. Pe 12 martie ți-am trimis un mesaj în care ți-am spus: ”te rog frumos să mă ierți, îmi cer scuze dacă te-am deranjat vreodată cu ceva, te respect și hai să facem cumva să trecem peste situația asta că nu-i ok”. Mi-ai dat ignore. După care ne-am întâlnit, am stat de vorbă o oră, mi-ai spus ce ai pe suflet, ți-am spus și eu punctul de vedere, ne-am strâns mâna la sfârșit și a fost totul ok. Acum, culmea, când sunt scandalurile în trending, vii și îți bagi p... a și mă f...”, a spus El Nino.