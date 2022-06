Un nou scandal între Tzancă Uraganu și Mădălina Miu! Cei doi nu au reușit încă să divorțeze: „S-a găsit ea să...”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că între Mădălina Miu și Tzancă Uraganu s-a iscat un scandal de proporții în urmă cu ceva timp, iar pentru a-i lua apărarea artistului, a intervenit chiar și actuala parteneră de viață a acestuia, Alina Marymar, care a agresat-o fizic la momentul respectiv pe soția din acte a cântărețului.

Deși actele de divorț au fost înaintate cu mai mult timp în urmă, Tzancă Uraganu și Mădălina Miu sunt încă soț și soție, iar ieri, 21 iunie, ar fi trebuit să se prezinte la notar pentru semnarea documentelor, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Așadar, cântărețul a oferit o serie de declarații despre acest subiect!

Mădălina Miu i-ar fi cerut bani lui Tzancă Uraganu, pentru a divorța

Căsnicia dintre Tzancă Uraganu și Mădălina Miu ar fi trebuit să se termine definitiv ieri, 21 iunie, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, căci femeia nu s-a mai prezentat la proces, potrivit declarațiilor lui Tzancă Uraganu.

Mai mult decât atât, cântărețul a mai povestit că bruneta i-ar fi cerut suma de 100.000 de euro, pentru a divorța, iar artistul a refuzat vehement propunerea încă soției sale.

”Eu cu femeia asta, eu și când eram cu ea, eu nu stăteam cu ea. Eu stăteam o zi, două și o săptămânână nici măcar nu îi răspuneam la telefon, o aruncam ca pe câini și nu eu, toți bărbații pe care i-a avut. La fel au procedat. Eu am luat legătura cu ei, că na. Ea a avut mulți bărbați în viața ei, din ăștia care o luau în mașini, o aruncau, lăutari, băieți. S-a găsit ea să nu vină la divorț ieri, ca să îi dau bani, 100.000”, a spus Tzancă Uraganu.

Ce spune Mădălina Miu

Pe de altă parte, Mădălina a explicat că singura cerință pe care a avut-o a fost să revină la numele ei de familie, respectiv Miu, după divorț.

De asemenea, bruneta a mai spus că ea a fost cea care a înaintat cererea de divorț, iar pe lângă asta, Mădălina Miu a mai înaintat și două cereri pentru calomnie și vătămare corporală.

”Acum știu și eu că nu ar fi normal, în momentul în care este depus la tribunal, știu că nu se mai poate rezolva la un birou notarial, dar nu știu cum a reușit, pentru că nu eu am făcut programarea, au făcut-o ei, am fost în luna mai, am semnat. Eu am înaintat cererea de divorț, cererile pentru calomnie și vătămare corporală au început după luna septembrie, în luna februarie nu aveam aceste dosare depuse, doar cel de divorț” a povestit Mădălina Miu.

Tzancă Uraganu și Mădălina Miu [Sursa foto: Instagram]