Un nou stadion de cinci stele în România. Unde se construieşte şi când va fi gata arena de 100 de milioane de euro

FC Argeş va juca pe un nou stadion. Echipa din Trivale va beneficia de o arenă de lux, care va costa 100 de milioane de euro şi va avea o capacitate 15.200

FC Argeş va juca pe un stadion de 100 de milioane de euro

de locuri. Construirea stadionului a fost aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Argeşenii au primit o veste excelentă. Vor avea un nou stadion, care va purta numele legendarului Nicolae Dobrin. "La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, construirea stadionului ”Nicolae Dobrin” în municipiul Pitești", se arată în comunicatul transmis de către site-ul oficial al lui FC Argeş.

Noua Arenă din Piteşti va fi construită pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol+ parter+ 3 etaje) și va avea o capacitate de 15.200 de locuri pentru spectatori și 457 de locuri de parcare. Stadionul va dispune de zone speciale pentru spectatori, jucători, delegaţii oficiale şi reprezentanţii mass-media, dar şi de o sală multifuncțională, un centru pentru copii și juniori, spații de antrenament pentru sporturi conexe (lupte, box, judo, karate) și o sală de forță.

Conform proiectului, arena va beneficia şi de zone pentru activități comerciale, de alimentație publică și recreere, de spații urbane exterioare, precum și de un adăpost pentru protecție civilă. Întreaga investiţie se ridică la 100 de milioane de euro.

"E un stadion absolut nou, se va demola cel vechi, va fi cu totul şi cu totul altceva, e un stadion fără pistă. Am tot actualizat acest proiect, încercând să luăm lucrurile bune de la mai multe stadioane şi să eliminăm anumite neajunsuri pe care le-am observat la stadioanele noi. Suntem mândri că Piteşti va avea un stadion deosebit, unul dintre cele mai frumoase din ţară", a declarat Cristian Gentea, primarul Piteştiului.

Proiectul noului stadion "Nicolae Dobrin" [Sursa foto: argesfc.ro]

În luna mai începe demolarea actualului stadion

Noua arenă din Piteşti va fi construită în locul celei vechi, care va trebui demolată. Cristian Gentea, primarul Piteştiului, preconizează că lucrările de demolare vor începe în luna mai a acestui an. Din momentul în care nu vor mai putea să evolueze pe stadionul din Piteşti, jucătorii se vor muta la Mioveni. FC Argeş ar urma să joace la Mioveni cel puţin pentru două sezoane, pentru că durata proiectare şi execuţie a stadionului este de trei ani.

"Am văzut macheta bazei sportive. Arată incredibil. Am rămas surprins. Este un stadion micuț, dar îndeajuns pentru FC Argeș, de 15.000 de locuri, cu multe calități. Are o formă deosebită. Toată lumea lucrează pentru a se urgenta proiectul, pentru că ne dorim ca dacă nu până la finalul acestui an, cel mai târziu la începutul anului viitor să înceapă demolarea", a declarat Daniel Stanciu, director executiv la FC Argeş, la Digi Sport.

