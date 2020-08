Avocații lui Liviu Dragnea invocă o decizie a Curții Constituționale

Astăzi a avut loc o nouă înfățișare în procesul lui Liviu Dragnea, prin care acesta solicită eliberarea din închisoare, susținând că este încarcerat ilegal. Tot din această cauză, Liviu Dragnea a depus chiar și o plângere la CEDO.

Avocații condamnat au decis să invoce faptul că Liviu Dragnea a fost judecat de un complet format din trei magistrați ce nu erau specializați pe fapte de corupție, astfel făcând trimitere la o decizie a Curții Constituționale.

„Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care e clară şi fără echivoc. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice. Sper că veţi adopta o decizie prin care să nu se menţină nerespectarea CEDO sau a legilor ţării”, a declarat Dragnea, în sala de judecată.