Ce localitate din Iași nu mai are apă de trei săptămâni din cauza secetei. Situația este din ce în ce mai îngrijorătoare pe teritoriul României, mai ales în nordul țării. Localnicii orașului procură apă de la primărie.

Ce oraș din județul Iași nu mai are apă din cauza secetei

Seceta este tot mai gravă în nordul Moldovei, iar mii de oameni dintr-o localitate din județul Iași nu mai au acces la apă. Motivul îl reprezintă fântânile, din care se extrăgea apa potabilă, care au secat.

Scăparea oamenilor din comuna Cucuteni a fost cisterna pe care furnizorul localității o alimentează în fiecare zi în curtea primăriei. Astfel, localnicii merg zilnic cu gălețile să le umple, pentru a avea apă pentru nevoile necesare zilnice.

„Este foarte dificil, ne este greu, avem copii, trebuie să spălăm. Iau pentru mâncare și pentru spălat rufele, este foarte greu, degeaba avem mașini de spălat, dacă nu avem apă. Așa spălăm la mână", a declarat Ramona Dumitru, o localnică din Cucuteni.



Mai multe localități din România au rămas fără apă din cauza secetei [Sursa foto: MediaFax Foto]

Situația este alarmantă, căci familiile abia se descurcă de pe o zi pe alta cu minimul de apă pe care îl obțin de la cisterna special destinată.

Din nefericire, aceasta va rămâne singura salvare a oamenilor până când vor dispărea fenomenele meteo extreme.

„Având în vedere că e secată, am scos lanțul, am scos tot, ca să nu fie problemă cu copiii. A scăzut la maxim, a scăzut cam cu 70% nivelul apelor din fântâni. Altele au secat de tot, altele mai au ceva, dar oricum apă nu este. Rezervele de apă se refac în ani de zile și noi în ultimii câțiva ani am avut numai ani secetoși. Și mai ales rezervele se refac iarna”, a declarat Pamfilică Brânză, primarul comunei Cucuteni.



Cucuteni nu este singura localitate din județ care se confruntă cu astfel de probleme, fiind mai mult de 50 de comune din Iași care funcționează după un program strict de furnizare al apei.

Seceta face ravagii pe tot teritoriul României

Fenomenele meteo extreme au lovit din plin România în anul 2022, prezentul fenomen fiind seceta extremă instalată pe suprafața țării. Specialiștii de la institutul Stațiunii de Cercetări Fizico-Geografice și Monitorizare a Calității Mediului Mădârjac declară că motivul este nivelul scăzut de apă în pânza freatică, care nu a mai fost alimentată de precipitații la nivelurile necesare încă din toamna anului trecut.



"Anul acesta este un an mai special. Cantitățile de precipitații care au căzut pe teritoriul României, inclusiv pentru partea de est a României, sunt foarte, foarte scăzute. Dacă, de exemplu, în medie, pentru zona Moldovei aveam undeva în prima jumătate a anului între 270-300-350 de litri pe metru pătrat, în această perioadă, în primele 6 luni, am avut, de exemplu la Botoșani, 100 de litri, la Iași 140 de litri, mai spre sud la Galați 145-150 de litri. Avem cantități mai reduse, 30-50% față de o medie anuală a acestor luni. Toți acești factori, inclusiv factorul uman, care își pune amprenta prin prelevări de apă, prin tot felul de derivații, duc la scăderea debitelor râurilor și inclusiv al fluviului Dunărea", a declarat Ionuț Minea, directorul institutului menționat anterior și conferențiarul universitar doctor la Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.







