Un pacient proaspăt operat și evacuat de la Spitalul Foișor face mărturii șocante! „E ordin de sus, trebuie să plecați”

Vinerea trecută a izbucnit un scandal de amploare. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed Arafat, au decis transformarea Spitalului Foișor din Capitală în unitatea suport COVID.

În toiul nopții, pacienții, unii dintre ei proaspăt operați, dar și alții care primeau îngrijiri post-operație sau care aveau nevoie urgentă de intervenții chirurgicale au fost evacuați din spital. În timp ce pe unii bolnavi i-au transferat la alte spitale, ceilalți au fost așteptați de familii pentru a-i duce acasă. Din păcate, nu toți stăteau în Capitală, ci veneau și de la sute de kilometri distanță.

Dumitru Bădiță este unul dintre pacienții care au suferit o intervenție chirurgicală la spital. A stat o zi pe secția de ATI, iar dintr-o dată a început calvarul. A fost anunțat că trebuie să plece acasă, i s-a întrerupt perfuzia cu calmante, iar imediat în tot corpul i s-a instalat durerea. Așa a plecat și acasă, în chinuri groaznice. Iată povestea unui bolnav evacuat de la Spitalul Foișor!

Dumitru Bădiță, externat forțat din unitatea medicală, deși avea nevoie de îngrijiri post-operație: „Noaptea am cerut eutanasierea. Am cerut moartea”

Își amintește cu groază și acum chinul prin care a trecut. A ajuns la Spitalul Foișor pentru o operație la umărul drept, unde medicii i-au făcut implant de os. O zi a stat pe secția de ATI, acolo unde i se administrau calmante pentru durerile îngrozitoare pe care le avea în urma cusăturilor. A venit o asitsentă la el și i-a spus că trebuie să plece, în ciuda stării de sănătate.

„Am fost operat joi la ora 10:00, am stat noaptea la Terapie Intensivă, unde mi s-au administrat calmante, nu mai puteam de durere. Și urma ca a doua zi dimineață să îmi dea alt calmant, mai puternic. Nu mi l-au mai dat, că m-au trimis în salon. La ora 10:30 mi s-a pus în pat hârtia, ieșirea. Și am rămas stupefiat. "De ce mă dați afară?"/" E ordin de sus, trebuie să plecați."

Eu am avut mușchii rupți, s-au cusut mușchii. Cusăturile astea au creat niște dureri înfiorătoare, încât noaptea am cerut eutanasierea. Am cerut moartea. Important e că trebuia a două zi să-mi facă din nou ceva să scap de durere. N-au făcut”, a povestit cu groază Dumitru Bădiță.

Pacientul dat afară de la Spitalul Foișor: „M-au pus să stau cuminte în pat, până vine nevasta-mea”

Dumitru Bădiță spune că a părăsit spitalul în dureri crunte, iar cadrele medicale i-au oprit pur și simplu perfuzia cu calmante, iar de atunci n-a mai primit nimic pentru dureri. Soția lui a venit și l-a luat cu un taxi din fața unității medicale. Pacientul spune că ar fi trebuit să stea cel puțin două zile internat pe secția de Terapie Intensivă pentru îngrijiri.

„A venit cineva și a zis "trebuie să plece imediat". A oprit perfuzia la jumate, m-a dat la o parte. M-au pus să stau cuminte în pat, până vine nevasta-mea. Când a venit nevasta-mea nu mi-au mai dat voie să ies afară, că erau ziariști afară. Și le-am spus că evadez. Și puțin amețit cum eram, am coborât în viteză jos, m-a luat nevasta-mea și m-a dus la taxi. Asta era în jur de ora 13:30-14:00. Eu când am ieșit de la Terapie Intensivă trebuia să mai stau măcar două zile, ca să îmi ia din dureri", a mai adăugat pecientul de la Spitalul Foișor.