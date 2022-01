Un pedofil merge zilnic la mormântul Raisei și o caută pe Marina la școală! A fost și la înmormântare, iar ce a făcut acolo i-a speriat pe oameni: „Nu vreau să se întâmple vreo nenorocire”

In articol:

Problemele continuă atât pentru familia Raisei Nicoleta, care a murit pe 13 ianuarie, după ce un agent de poliție care circula cu viteză a dat peste ea, dar și pentru părinții Marinei, copila care a supraviețuit accidentului, însă a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Bratu Adrian Robert, un bărbat care a făcut închisoare pentru pornografie infantilă și care este un real pericol pentru copii merge la locul tragediei și la mormântul Raisei Nicoleta, unde are tot felul de gesturi șocante. Mai mult, se pare că tot el este cel care a distribuit în mediul online imagini cu trupul neînsuflețit al copilei de 11 ani, de la înmormântarea ei. Mai mult, se pare că pedofilul ar încerca cu orice preț să afle unde locuiește supraviețuitoarea accidentului, Marina și întreabă peste tot de ea, ba chiar a mers și la unitatea de învățământ unde aceasta este elevă. Tatăl Raisei s-a întâlnit cu acesta și i-a dat o lecție.

„Dă-i drumul de aici, sunt tatăl Raisei, dă-i drumul de aici. De ce scrii pe Facebook ce ai scris(...) Scrie că a murit fiica mea, că îi pare rău că a murit. Se duce la cimitir și îmi deranjează copilul acolo.

El vrea cu orice preț să dea de Marina și asta e îngrijorarea mea cea mai mare, nu vreau să se întâmple vreo nenorocire. Am înțeles că are mai multe plângeri pentru pedofilie. E bine că nu știe unde stau că mi-e teamă și pentru Lili (n.r. mama fetei)”, a spus tatăl Raisei.

Bărbatul o caută cu disperare pe Marina, copila care a supraviețuit în urma accidentului de pe bulevardul Laminorului

Una dintre martorele accidentului, care este, de asemenea, și vânzătoare la un magazin din apropierea locului în care a avut loc tragedia, a povestit că individul a venir pentru a cere informații legate de minoră. Ba chair acesta ar fi mers la școala une Minora învață.

Acesta face tot ce-i stă în putință pentru a afla adresa unde copila locuiește.

De asemenea, pedofilul merge zilnic la locul unde a murit Raisa Nicoleta și aprinde lumânări, ba chiar o vizitează și la cimitir. Iar asta nu este tot. Se pare că a și participat la înmormântarea ei, acolo unde a făcut mai multe clipuri și poze explicite cu ea în sicriu, materiale pe care le-a postat pe rețelele de socializare.

Bărbatul este un pericol pentru micuți

Conform spymews.ro, Bratu Adrian Robert se află sub control judiciar. El a mai fost închis în spatele gratiilor în urmă cu ceva timp sub acuzația de pornografie infantilă. Acesta are mai multe conturi pe rețelele de socializare, acolo unde postează imagini și descrieri șocante. De asemenea, în secțiunea de comentarii mai mulți părinți îl acuză că ar fi încercat să ia legătura cu copiii lor.

„Atenție mare părinți! Am vb cu omul acesta ieri și azi, suferă de schizofrenie și are obsesii cu fetite de 10-11 ani. Pot pune la dispoziția politiei discuțiile avute.

Daca vă oripilează contul acesta, intrați pe contul Smart Adisor și vă veți îngrozi.

Are nevoie de internare urgentă și tratament de specialitate” scrie o internaută.

De asemenea, individul s-a filmat în timp ce se afla în fața platului emisiunii Acces Direct, însă ar fi plecat după ce a fost sunat de la Poliția Buftea, pe raza căruia acesta locuiește.

