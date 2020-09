Un ploieștean și-a violat fiica de doar 13 ani, iar acum a fost băgat după gratii! [Sursa foto: Facebook]

Un bărbat din Ploiești a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru agresiune sexuală, după ce și-a violat fiica, în vârstă de 13 ani. Discuțiile dintre minoră și bărbat au ajuns pe mâna oamenilor legii și nu mai au nevoie de niciun comentariu. Copila, terifiată și-a rugat părintele s-o lase în pace. Întreg incidentul a ieșit la iveală când, în 2019, când mama fetei care era plecată în Spania, la muncă a depus o plângere la Poliție după ce fata ei i-a povestit că a fost agresată. Minora nu a mai fost crezută și a fost internată într-un centru special.

Discuții telefonice terifiante au ieșit la iveală

Procurorii au intrat în posesia unor discuții telefonice și astfel, au reușit să aibă probe împotriva bărbatului, care a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru agresiune sexuală.

Libertatea a publicat o parte din discuțiile pe care agresorul le-a purtat cu victima. Bărbatul chiar o amenință pe fata lui că se va sinucide dacă nu-și retrage plângerea împotriva lui.

VICTIMĂ: Uite, fii atent! Eu o să vin acasă, doar dacă-mi promiți că nu mai faci ce mi-ai făcut, că n-o să mai vii la mine-n cameră, că n-o să te mai dezbraci, că n-o să te mai urci…

AGRESOR: Nu ți-am greșit cu nimic și-ți promite tati că nu te bate, nu nimic, că uite, mama, i-am dat numărul lu’ mama, ca să o sune pe mă-ta, să vadă. Vino acasă, babi!

VICTIMĂ: Vin acasă doar dacă-mi promiți că nu mai vii la mine-n cameră, că nu mai te dezbraci…

AGRESOR: Nu mai vine tati nici în cameră, nicăieri. (…)

VICTIMĂ: O să-mi retrag și plângerea de la poliție doar dacă-mi promiți lucrurile astea. Deci, îmi promiți că nu mai…

„Tati, promite că nu te mai dezbraci, că nu te mai urci peste mine!”

AGRESOR: Da, tati, fac orice, ce vrei tu, numai să știu eu că ești acasă, babi (n.l. – plânge), că m-am săturat cât am plâns, tati!

VICTIMĂ: Da promiți că nu mai îmi faci ce mi-ai făcut?

AGRESOR: Nu-ți fac nimic, am spus.

VICTIMĂ: Păi, promite, că nu mai te dezbraci, că nu mai te urci peste mine.

AGRESOR: Nu mai vin nici la tine-n dormitor. Vin dacă te-ntreb ceva, dacă ți-e foame. Dacă vrei să mănânci, bine, dacă nu, iară bine.

VICTIMĂ: Păi, până… până la urmă eu sunt fata ta, nu sunt iubita ta, ți-am mai zis!

AGRESOR: Bine, așa e, tati, așa e! Te rog eu frumos.Te rog frumos, tati, te rog din toată inima.