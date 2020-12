Un polișist-erou din Vâlcea ajută anual sute de copii sărmani! Povestea lui Eusebiu Predonescu: „E foarte ușor să fii om”

Eusebiu Predonescu, un polițist cu inimă mare din Vâlcea, ajută în fiecare an sute de copii. Bărbatul a recunoscut că poartă o dragoste foarte mare pentru copii, mai ales că a lucrat 8 ani ca profesor psihopedagog. Acum , el lucrează ca polițist, însă grija pentru cei mici nu a dispărut vreodată. El a hotărât să facă o diferență în viața celor mai puțin norocoși.

„Povestea începe din dragoste față de copii. Am lucrat 8 ani în învățământ ca profesor psihopedagog și după aceea am intrat în sistemul Poliției Române. Dar tot timpul am fost lângă copii”, a declarat Eusebiu Predonescu.

Polițistul a pornit asociația Ajut Eu, la care s-au adăugat 10 membri de-a lungul timpului. În această luptă, Eusebiu nu se află singur, ci primește ajutor din partea oamenilor care vor și ei să facă o diferență în viețile oamenilor neajutorați. Rețeaua de voluntari a ajutat mai bine de 500 de de copii.

Polițistul din Vâlcea a pus bazele asociației de voluntari Ajut Eu[Sursa foto: Captură video]

Polițistul cu inimă mare din Vâlcea, despre primul moment în care a ajutat un copil nevoiaș: „Nu am simțit niciodată...”

Eusebiu Predonescu a povestit pentru un post de televiziune că tot ceea ce face, o face din dragoste pentru copii, iar sentimentele de bucurie și mândrie că ai ajutat un suflet sunt de neegalat. „Nici nu vă dați seama cât de important este să ajungi lângă un copil și să fie mulțumit că l-ai luat în brațe. Nu vrea nimic mai mult, pentru că și-a dat seama că a primit un mesaj puternic. Nu mai eşti singur”, a mărturisit polițistul din Vâlcea. (Citeste si: Persoanele sărace nu vor primi vaccinuri anti-COVID? Anunțul îngrijorător făcut de directorul OMS)

Întrebat de reporter ce a simțit prima oară când a primit o îmbrățișare de la un copil pe care l-a ajutat, Eusebiu Predonescu a răspuns simplu și la obiect: „Ceea ce nu am simțit niciodată”.

Pentru a putea ajuta cât mai mulți copii sărmani, Eusebiu Predonescu a făcut apel la telespectatori. El a mărturisit că asociația Ajut Eu mai are nevoie de oameni care vor să facă un bine în viața unor oameni mai puțin norocoși. „E foarte ușor să fii om, să ajuți pe cineva fără să aștepți ceva în schimb. Și dacă vrei să faci ceva, ai unde”, este mesajul transmis de polițistul din Vâlcea.