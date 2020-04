In articol:

Viorel Catarama critica masurile impuse de autoritati in plina pandemie de coronavirus. Politicianul este de parere ca izolarea la domiciliu distruge Romania. "Stam in casa ca fraierii", spune Catarama.

"Solutia e infectarea in grup, ca sa ajungem la imunitate. O sa demonstrez de ce aceasta psihoza cu statul in casa e gresita si nu foloseste la nimic. Timp de doua luni stam in casa si nu facem nimic. Cei care ne spun sa stam in casa sunt cei care sunt cu burtile si buzunarele pline, care isi mentin nivelul de trai. Eu vreau sa merg la Bals fara masca, fara costum, sa ma imbratisez cu toti bolnavii de COVID, dupa aia sa ma duc acasa sa ma izolez, si sa vedeti ca dupa doua saptamani nu am nimic. Nu se intampla nimic. Stam in casa ca fraierii, pierdem bani, distrugem sectorul privat, economia romaneaasca, infloresc afacerile incorecte. Romania isi distruge si ce a mai ramas din capitalul romanesc. Suntem o tara in care nu mai putem sa luam deciziile corecte", a declarat Viorel Catarama, presedintele partidului Dreapta Liberala, intr-un interviu in emisiunea Marius Tuca Show.

Viorel Catarama nu e speriat de coronavirus. "Stam in casa ca fraierii"

Catarama este dispus sa mearga la Matei Bals fara masca sau manusi. Presedintele partidului Dreapta Liberala este convins ca nu se va infecta cu COVID-19.

"Cer sa fiu lasat sa ma autoinfectez. Sa demonstrez ca nu se intampla nimic. Sunt oameni care au platit o viata intreaga asigurari si azi sunt exclusi de la actul medical. Oamenii mor pentru ca nu au asistenta medicala. Toata asistenta medicala merge catre coronavirus", a mai spus Viorel Catarama, fost candidat la presedintia Romaniei.