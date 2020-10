In articol:

Adrian David, politicianul liberal, a fost infectat cu COVID-19 la jumătatea lunii martie.

Din fericire, Adrian David s-a reinfectat cu coronavirus, însă are o stare de sănătate bună și urmează tratament de acasă, unde s-a izolat.

Față de prima dată când a fost infectat, politicianul explică acum că are doar simptomele unei viroze, așadar tratându-se de acasă, pentru că nu există complicații.

Politicianul Adrian David a vorbit despre simptomele sale

Politicianul a povestit că primele simptome le-a resimțit încă de duminică seară: dureri în piept, dureri de gât și tuse. Adrian David a mers ulterior la spital unde și-a făcut testul COVID, iar rezultatul a fost pozitiv. În urmă cu doar câteva minute, liberalul a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook, prin care și-a anunțat urmăritorii prin ce trece în aceste momente, în timp ce urmează tratamentul și s-a izolat acasă. Liberalul Adrian David s-a infectat pentru a doua oară cu coronavirus

„Bună seara, tuturor!

Așa cum mulți dintre voi știți, am fost din nou testat pozitiv la SARS-COV2. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru mulțimea de mesaje și telefoane pe care le-am primit și care mi-au făcut ziua mai bună.

Mă simt bine, prezint simptome ușoare, specifice unei viroze. Analizele și testele, efectuate ieri la Spitalul Județean de Urgență Deva, arată că nu sunt leziuni pulmonare, prognoza medicilor este una optimistă și îmi e permis să mă tratez la domiciliu.

Deși am fost foarte strict in a respecta distanțarea și nu am niciun coleg pe lista de contacți direcți, m-am infectat din nou. Reinfectarea mea ne arată că nu trebuie să lăsăm garda jos niciodată, virusul este extrem de abil in a își găsi gazde noi sau vechi și trebuie respectate cu mare fermitate regulile. Nimeni nu este in afara pericolului!

Vă doresc tuturor să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine! Doamne ajută!”