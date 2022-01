Un preot din Vaslui a călcat strâmb și a înșelat-o pe preoteasă. E revoltător cum a fost prins cu amanta

In articol:

Spre marea uimire a tuturor, persoana în care comunitatea din Ivești și-a pus încrederea, mai precis preotul satului, a călcat strâmb. Neculai Alexa, părintele care a slujit mai bine de 30 de ani la o biserică din comună, a înșelat-o pe soția sa cu o altă femeie căsătorită, la rândul său.

Preotul din Vaslui a înșelat-o pe preoteasă cu o femeie cu zece ani mai tânără

Ei bine, relația extraconjugală a celor doi a fost descoperită chiar de către partenerul de viață al femeii, asta pentru că bărbatul bănuia de mai multă vreme că soția lui este infidelă, motiv pentru care a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a afla dacă este sau nu adevărat.

În vârstă de 62 de ani, Neculai Alexa, preotul din comuna Ivești, a înșelat-o pe preoteasă cu o femeie cu zece ani mai tânără. Soțul amantei sale era plecat la muncă în străinătate, iar de ceva timp acesta a simțit că partenera sa de viață nu îi este tocmai fidelă, așa că a început să caute dovezi care să confirme sau nu acest fapt.

Așadar, bărbatul a angajat un detectiv care l-a ajutat să strângă dovezile necesare.

Acesta a avut un șoc atunci când a observat că soția sa, Elena în vâstă de 52 de ani, are o relație chiar cu preotul din sat. Bărbatul nu a stat nicio clipă pe gânduri, așa că imediat ce a aflat, acesta s-a dus cu dovezile la Episcopul Ignatie al Hușilor, la birou, pentru a îi povesti toate cele întâmplate, depunând și o plângere împotriva preotului Neculai.

Astfel, Episcopul Ignatie al Hușilor a luat măsuri și i-a cerut preotului Neculai Alexa să demisioneze imediat și să nu mai slujească niciodată la biserica din

Ivești. Însă, cu toate acestea, bărbatul nu a renunțat la funcția sa, asta până când nu a mai comis o faptă destul de gravă. Mai precis, părintele a mers la toate cele 600 de gospodării din sat și a adunat câte 80 de lei drept taxă anuală pentru biserică, însă suma strânsă de bărbat ar fi de negăsit.

Părintele Neculai Alexa nu ar fi la prima abatere

Preotul din Ivești nu ar fi la prima abatere, acesta înselându-și soția frecvent. De asemenea, o rudă de-a bărbatului înșelat de către soția sa a făcut o serie de dezvăluiri despre Neculai Alexa, povestind cum s-a întâmplat, de fapt, totul, cum a ajuns preotul să fie prins ”în fapt” și cum a înșelat din nou încrederea sătenilor, atunci când a făcut dispărută sumă enormă pe care o strânsese de la cele 600 de gospodării.

„Eu sunt o rudă a soțului și am aflat de acest caz. Am înțeles că acesta are niște fotografii, care au fost prezentate Preasfinției Sale Episcopului Igantie al Hușilor, iar acesta a dat dispoziție imediat ca preotul Alexa din Ivești să iasă la pensie, iar până atunci să plece în concediu. Preotul Alexa n-a plecat în concediu, ci a continuat să slujească, a mers pe la familiile din parohia sa, care sunt în număr de 600, a cerut taxa pentru biserică, în valoare de 80 lei/gospodărie, a adunat banii pentru bugetul parohiei, a dat chitanță la oameni. Suma strânsă însă se pare că n-a ajuns unde trebuia, adică în bugetul parohiei, că nu a spus nimic la nimeni, nici consilierilor, nimănui, unde sunt sau ce-a făcut cu banii”, a povestit ruda soțului înșelat de soția lui.

Totodată, Episcopul Ignatie al Hușilor a declarat pentru VremeaNoua.ro că a luat măsuri severe în ceea ce-l privește pe preotul Neculai, menționând că acesta a fost scos direct la pensie pentru fapta sa.

„A fost scos imediat la pensie și i s-a interzis categoric să mai slujească pe teritoriul Episcopiei Hușilor”, a menționat Episcopul Ignatie al Hușilor pentru sursa citată anterior.

