Un profesor antivaccinist din Iași, concediat după ce și-a terorizat elevii: „Îi arăt eu cum să se poarte cu un profesor dacă nu știe”

Un profesor, antivaccinist convins, de la Liceul Teoretic Lascăr Rosetti din Răducăneni, din județul Iași, a plătit cu funcția, după ce a început să distribuie materiale cu informații menite să-i descurajeze pe elevii săi din a se imuniza împotriva virusului SARS-CoV-2.

Nu doar propaganda anti-vaccin i-a lăsat cu un gust amar pe elevi, dascălul era extrem de agresiv în exprimare și adesea îi jignea și îi amenința.

Iată o parte dintre mesajele pe care tinerii erau siliți să le citească!

Profesorul a contestat decizia de concediere în instanță

Elevii săi se plâng de comportamentul absolut inacceptabil pe care profesorul lor l-a afișat pe un grup de pe rețelele de socializare, acolo unde acesta era foarte activ și le trimitea materiale de informare anti-vaccin copiilor. Bărbatul era un antivaccinist declarat și încerca să-i convingă și pe cei din jurul său să-i urmeze calea, doar că nu a prea avut succes. Când a văzut că elevii săi nu-i împărtășesc convingerile propagandiste, a trecut la jigniri și amenințări. Mama unui elev i-a atras atenția că nu are un comportament tocmai adecvat.

"Domnule profesor, vreau să cred că aici este doar o glumă proastă din partea dvs și astăzi nu vă simțiți ok. Nu cred că un profesor are asemenea discuții cu elevii dumnealui”, i-a transmis mama unui elev.

„Sunt vicepreședintele Partidului Noua Dreaptă, pentru cine nu știa. Mai mult, eu am și nr. doamnei senator Șoșoacă. Mă gândesc chiar să-i fac cunoscut acest caz. Și are ea grijă apoi și de doamna agresivă din seara asta. Poate vreți un scandal de proporții naționale. (...) Doamna agresivă va plăti. Mâine încep dosar penal. Peste 80% suntem antivacciniști oricum. Sub 20% s-au vaccinat. Îi arăt eu să intre aici pe grup să mă insulte. Dosar penal. Profesorul e persoană publică. Insultarea, amenințarea, hărțuirea sau agresarea în orice fel a unui profesor e ultraj. Îi arăt eu cum să se poarte cu un profesor dacă nu știe”, a fost răspunsul profesorului.

Probleme au fost și după ce o elevă, sătulă de tot, a ieșit din grup. Tânăra a fost amenințată că va rămâne corigentă pentru gestul său.

"Grupul l-am făcut eu. Nu e opțional. E obligatoriu. Cine a ieșit va fi ascultat la lecție. Corigența îi paște. Eeee, lasă că le arăt eu”, a amenințat dascălul.

Bărbatul era angajat la Liceul Teoretic Lascăr Rosetti din Răducăneni, din județul Iași, acolo unde trebuia să predea Științe Sociale. De asemenea, dascălul spunea că este și vicepreședinte al partidului neo-legionar Noua Dreaptă.

După incidentele de pe grupul cu elevii săi, conducerea unității de învățământ a decis să-l concedieze. Profesorul a contestat decizia de concediere la Tribunalul Iași.