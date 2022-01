Un reprezentant OMS vede sfârșitul pandemiei de COVID-19, dar spune că suntem departe de el: ”Situația va fi dificilă”

In articol:

Doctorul David Nabarro, reprezentantul special al OMS pentru COVID-19, a făcut previziuni sumbre despre evoluția pandemiei de coronavirus. Specialistul a ținut să precizeze un lucru important pentru întreaga populație, și anume că se întrevede sfârșitul pandemiei, dar suntem încă departe de el, asta pentru că ne mai aşteaptă câteva valuri.

David Nabarro este de părere că situaţia generată de SARS-COV-2 este și va fi la nivel global cel puţin trei luni de acum înainte. „Mă tem că alergăm la maraton, dar nu există nicio șansă reală să spunem că suntem la sfârșit – se vede finalul, dar nu suntem acolo. Vor mai fi niște valuri”, a declarat reprezentantul OMS, într-o intervenţie la Sky News.

„ În primul rând, acest virus continuă să evolueze. Avem Omicron, dar vor mai apărea şi alte variante. În al doilea rând, Covid-19 afectează într-adevăr întreaga lume. Și, în timp ce serviciile de sănătate din Europa de Vest abia fac față, în multe alte părți ale lumii sunt copleșite total”, a mai spus medicul.

