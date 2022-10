Un român care a ajuns să lucreze în casa lui Cristiano Ronaldo face dezvăluiri uluitoare! Cum se comportă, de fapt, fotbalistul atunci când nu îl vede nimeni: „Când un om își uită originea...”

In articol:

Un român plecat peste hotare din anul 1992, Marian Spânu pe numele său, a ajuns să lucreze și în casa lui Cristiano Ronaldo, iar bărbatul a interacționat suficient cu fotbalistul portughez, încât să-și facă o părere despre caracterul acestuia.

Spânu a povestit că l-a cunoscut pe Ronaldo atunci când sportivul își renova o parte importantă din casă, iar românul a ajuns în casa starului portughez prin intermediul firmei la care era angajat.

Citeste si: Când va avea loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri

”Ronaldo, ca jucător, este foarte mare. Dar are un ego mai mare decât el. Din întâmplare, eu am fost la el în casă. Am fost la el acasă pentru că acum ceva vreme și-a făcut o sală de petrecere. I-am făcut o modificare în garaj, de 10 camere.

Citeste si: Gabriela Cristea, imagini cutremurătoare de pe patul de spital! Ce s-a întâmplat- kfetele.ro

Citeste si: Poliţiştii vor ieşi la pensie la 65 de ani. Val de demisii şi dosare de pensionare la IPJ- bzi.ro

Eu am lucrat cu o firmă din asta de pune rigips. De atunci am zis că trebuie să îi văd partea fotbalistică, pentru că altfel încep să îl urăsc. Era foarte rece, niciun pic de respect. Eu cred că și-a uitat originea, a uitat că a fost sărac odată”, a spus Spânu, pentru GSP Live .

„Mi s-a părut inuman”

Bărbatul a mai precizat că, la rândul său, ar putea să aibă o atitudine arogantă față de cei din jur, având în vedere că locuiește de 21 de ani peste hotare și cunoaște mai multe limbi,

însă nu face acest lucru, motiv pentru care nu a înțeles de ce Ronaldo și-a uitat partea umană și, totodată, de ce a uitat de unde a plecat.

”Când un om își uită originea, partea umană nu mai există. Eu sunt plecat din România de atâția ani, aș putea să vorbesc și eu o română stricată, să par important. Trăiesc de 21 de ani numai în Spania. Vorbesc și engleză și germană, aș putea să vorbesc amestecat. Încă am vocabularul meu românesc și pur, nu încep să mă prostesc”, a mai precizat Spânu.

Citeste si: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au anunțat cum o va chema pe fiica lor! Ce nume special au ales fotbalistul și iubita lui

De asemenea, Spânu a mai adăugat că a rămas cu un gust amar după întâlnirea cu Cristiano Ronaldo. Românul a petrecut două săptămâni în casa fotbalistului portughez și a spus că sportivul nu și-a dat interesul nici mpentru a-i servi pe muncitori cu un pahar de apă, având în vedere temperaturile ridicate din termometre de la vremea respectivă.

”Am fost decepționat. Era o căldură îngrozitoare. Erau 40 și ceva de grade afară. Eu am fost și la alți oameni mai puțin bogați decât Cristiano Ronaldo. Vara, aici se spune că dacă ceri un pahar de apă sunt obligați să îți dea. Eu am fost la oameni care îți puneau lăzi frigorifice pline cu apă, bere, sucuri. El nu a pus acolo nimic. El avea încă o parcelă acolo, lipită de terenul acesta. Trebuia să mergi acolo să dai drumul la un furtun să iasă niște apă, nu rece. Mi s-a părut inuman, practic. Acolo erau o căruță de muncitori. Nu a cerut nimeni, dar mi s-a părut normal să pui o mașină de apă, sau un frigider cu apă, sau un frigider în care să poate să își pună omul apa. Eu am stat puțin, cred că două săptămâni, mi-am făcut partea mea. S-au făcut 10 camere acolo, un bar, o sală de discotecă, undeva la subsol”, a mai spus Spânu.