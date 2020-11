Un român care a supravieţuit atacului din Viena s-a prefăcut că e mort ca să scape: "Când închid ochii, îmi vine să plâng"

În urmă cu câteva zile, un atac terorist a zguduit capitala Austriei. Patru oameni au murit, iar numeroase persoane au fost rănite. Un român, martor al scenelor îngrozitoare, a reuşt să scape după ce s-a aşezat pe asfalt şi s-a prefăcut că e mort, potrivit observatornews.ro.

In articol:

Jurnaliştii de la Observator au relatat că românul intervievat este curier în Viena. Laurenţiu, pe numele său, aştepta să preia o comandă din faţa restaurantului pentru care lucrează, moment în care atacatorul a deschis focul în apropierea unei sinagogi. În jurul lui oamenii au căzut seceraţi de gloanţe. Românul a scăpat ca prin minune.

"În momentul în care am auzit foc de armă, m-am uitat jos, căzuse fata de lângă mine. Mă gândeam să nu mor, să nu mor, să nu mor. Altceva, nu mai gândeam.", a declarat Laurenţiu, martorul atacului din Viena.

Laurenţiu a povestit pentru sursa citată cum a reuşit să se salveze.

Citeste si: Vremea joacă ping-pong cu noi. Ce temperaturi vor fi în weekend - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

"Am vrut să intru aici. Nu am mai putut că era foarte multă lume şi blocase uşile la intrare. Când a vrut să mai tragă din fugă focuri de armă, eu m-am pus pe burtă aici, chiar la pragul acesta. Aici am încercat să mă adăpostesc.", a mai spus Laurenţiu.

Cele nouă minute de teroare au schimbat capitala Austriei şi au lăsat urme adânci în supravieţuitorii atacului.

"Nu prea m-am liniştit, din cauză că atunci când închid ochii, îmi vine să plâng tot timpul şi cam acesta e adevărul. Văd patru persoane moarte, care au murit lângă mine.", continuă românul.

Citeste si: Mikail Ozen şi Recep Gultekin sunt eroii atentatului de la Viena: ”Mi se pare un gest eroic”

Ce relatează un reporter trimis în Viena

Laurenţiu Rădulescu a fost trimis special al echipei Observator pentru a relata de la faţa locului.

"Viena îşi va reveni cu greu în urma atacurilor teroriste care au fost comise în această săptămână, iar în tot acest timp, nivelul de alertă rămâne la cote maxime. 15 indivizi sunt în custodia poliţiei, suspectaţi că au avut legături cu teroristul care a ucis patru oameni şi a rănit alţi 23. Iar ancheta continuă şi în afara graniţelor. Astăzi, poliţia din Germania a făcut percheziţii în trei oraşe, la casele unor presupuşi complici.", a spus Laurenţiu Rădulescu, reporterul Observatorului.

Citeste si: Unul dintre eroii atacului de la Viena nu a putut să-și cumpere casă în Austria pentru că este musulman