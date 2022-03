„Un semn că Ucraina este invincibilă” Pașaportul i-a fost „armură” unui adolescent de 16 ani, care a fost împușcat în timpul războiului

In articol:

Un adolescent, în vârstă de doar 16 ani, a trăit pe pielea sa o adevărată minune. Tânărul a fost prins la mijlocul conflictului armat dintre Rusia și Ucraina. Băiatul se afla în orașul Mariupol, pe care armata lui Vladimir Putin se străduiește de zile bune să o pună sub stăpânirea lor.

Bombardamentele sunt la ordinea zilei, iar copilul a fost prins la mijloc.

Un glonț, care se îndrepta spre pieptul său, a fost respins de pașaportul pe care îl purta în buzunarul din partea de sus a gecii. Cazul a devenit viral pe rețelele de socializare, iar internauților le-a dat o speranță că Ucraina ar putea să iasă învingătoare din acest război.

A piece of shrapnel stuck in Ukrainian passport. It saved life of the 16 year boy. The boy is in surgery now. Shelling of the city continues.



📍Mariupol, Ukraine, 1 March 2022 pic.twitter.com/gIRyuHZKjI