Carl Fisher în vârstă de 29 de ani a suferit arsiuri grave pe față după ce a folosit un spary odorizant pe bază de aerosoli apoi şi-a aprins o ţigară.

Citeste si: Hotelul din Calafat al lui Gică Popescu a ajuns o ruină! Clădirea pare abandonată şi e plină de igrasie!

Citeste si: Melodie dedicată Andreei, fata care a murit la Paris, chiar înainte de a accepta cererea în căsătorie! ”Suferim și acum”

Un șofer a văzut moartea cu ochii după ce a dat cu spray în mașină apoi și-a aprins o țigară. Mașina a explodat, iar el a scăpat ca prin minune

Șoferul se afla în trafic pe o stradă din Londra în momentul în care a declanșat o explozie din greșeală, informează The Sun. Carl a declarat că a pulverizat foarte mult odorizant de mașină fără să deschidă geamurile. Zece minute mai târziu și-a aprins o țigară, iar mașina lui a sărit în aer la propriu. Bărbatului nu-i vine să creadă că încă mai este în viață și crede că este o minune de Crăciun.

„Nu voi mai folosi niciodată odorizant pe bază de aerosoli”, a spus șoferul după cumplitul accident care i-a provocat o sperietură soră cu moartea.

Carl a suferit arsuri grave pe mâini și pe față, iar gemurile de mașină și parbrizul au explodat.

„Ar fi trebuit să fiu mort. Am creat efectiv o bombă şi nu am avut nicio idee, nu m-am gândit că mi se poate întâmpla aşa ceva. Nu am nicio idee cum sau de ce sunt atât de norocos. Cel mai probabil este un miracol de Crăciun.” a declarat Carl, potrivit aceleași publicații.

Șoferul inconștient își aduce aminte cu groază momentele teribile prin care a trecut și spune că încă este șocat de toate cele întâmplate.

„Îmi amintesc presiunea exploziei în tot corpul meu și totul lumina în jurul meu. Era o lumină albă și cred că am închis ochii și am ridicat mâinile deasupra feței. M-am simțit de parcă totul ar fi durat mai multă vreme. Când am deschis ochii m-am uitat în jur și am făcut liniște pentru un momnet. Urechile mele țiuiau. Nu am nicio idee ce s-a întâmplat, dar mașina mea nu mai avea ferestre. În jurul meu era numai fum. Eram șocat.”, a mai declarat Carl.