O fotografie emoționantă i-a adus pe mulți internauți cu ochii în lacrimi. Este povestea tristă a unui băiat simplu, care și-a pierdut mama mult prea devreme.

Femeia care ar fi trebuit să îi stea alături și să îl vadă crescând, iar apoi, așezat la casa lui, s-a ridicat la Ceruri mult prea devreme.

Băiatul a luptat și s-a zbătut să-și faca mama mândră chiar și de acolo de Sus.

În ziua în care a absolvit facultatea a mers la mormântul mamei sale. A luat cu el și diploma, așa cum și-ar fi dorit să se întâmple, de fapt: sa vină acasă, cu diploma în mână, iar mama lui să îl întâmpine.

Imaginea a stârnit valuri de emoții. Băiatul a primit multe cuvinte de încurajare.



Cuvintele cutremuratoare spuse de Gheorghe Turda la mormantul mamei sale!

, au fost câteva dinc comentariile primite.

În fața morții, toți suntem egali. Multe vedete ascund numeroase traume, pierderi, suferințe, iar mulți încă își plâng mama chiar și la ani buni de la trecerea ei în neființă.

În perioada în care forma un cuplu cu tânăra artistă Nicoleta Voicu, Gheorghe Turda a mers inclusiv la mormântul mamei sale să împărtășească această bucurie imensă pe care o simțea.

Artistul s-a dus si la Cimitirul Vesel, la mormantul mamei sale si cu ochii in lacrimi, in fata crucii, a inceput sa vorbeasca despre iubita lui., au fost cuvintele lui Gheorghe Turda, apoi a aprins o lumanare.

Gheorghe Turda, cuvinte cutremuratoare spuse la mormantul mamei sale, dar si gesturi emotionante. Nicoleta, iubita artistului, a dezvaluit cat de mult a insemnat pentru ea felul in care barbatul s-a comportat la cimitir. "M-a impresionat cand am pus lumanări la " Vii "! La prima lumanare aprinsa mi-a spus: "Sa ne rugam pentru noi. Tu aprinzi pentru mine si eu pentru tine.Vreau sa fim toata viata impreuna"! In acel moment, m-am simtit iubita cu adevarat", a dezvaluit Nicoleta Voicu, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!