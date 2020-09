Tânărul de 27 de ani, infectat cu coronavirus de 6 luni

In articol:

Charlie Russell a fost diagnosticat cu coronavirus în luna martie a acestui an, iar după 182 de zile de tratament, încă suferă de boală. În prezent, Charlie nu mai face jogging, nu se mai plimbă, nu mai iese în oraș și nici măcar nu merge la serviciu, pentru că nu are putere să facă nimic din toate acestea. „Dacă aș fi știut că o să fiu atât de bolnav, aș fi luat totul mult mai în serios în martie”, a declarat Russell pentru The Guardian.

„Dar atunci se spunea că o persoană tânără infectată, cel mai probabil, nu va avea deloc simptome. Sau ar putea fi bolnavă câteva săptămâni și gata”, mai spune bărbatul.

Citeste si: CORONAVIRUS Previziune sumbră pentru lunile octombrie și noiembrie. Avertismentul OMS pentru Europa: „Să se pregătească”

Citeste si: E OFICIAL! Guvernul a prelungit starea de alertă! Ce reguli sanitare se impun pentru alegerile locale

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ în public? FOTO - evz.ro

Citeste si: Bilanț Covid-19, 14 septembrie! Numărul de cazuri de infectări cu noul coronavirus scade!

Printre simptomele resimțite de Charlie Rusell se enumeră durerile toracice severe, migrene chinuitoare, probleme grave de respirație, amețeli și epuizare. Afecțiunea britanicului mai este numită „Covid lung” și prezintă simptome grave de coronavirus pentru o perioadă mult mai îndelungată decât majoritatea pacienților bolnavi.

„Aș vrea să avertizez oamenii”

Russell, care este fotograf specializat în teatru, nu a mai lucrat de când s-a îmbolnăvit, din 14 martie. Boala lui a durat două săptămâni, după care s-a simțit bine, însă după câteva zile a început să aibă dureri teribile în piept, „ca și cum cineva stătea pe mine”. Acum este unul dintre cei 500 de pacienți care participă la un studiu clinic privind impactul Covid-19.

Charlie Russell, bolnav de Covid-19

„Când oamenii refuză să poarte măști sau chiar să respecte cele mai elementare reguli de distanțare socială, este foarte, frustrant. Aș vrea să-i avertizez și să le spun că trăiesc cu asta de șase luni”, spune Russel. Înainte de a se îmbolnăvi, britanicul alerga 5 km pe zi, iar acum luptă să urce scările.

În Marea Britanie a fost semnalată a creștere alarmantă a numărului de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani care s-au infectat cu virusul. În prima săptămână din septembrie au fost înregistrați 3.366 de pacienți din această categorie.