George Racman a povestit pe contul sau de Facebook cum s-a ales cu aceasta amenda de 200 de milioane de lei vechi. Tanarul a vrut sa mearga la cumparaturi la un supermarket din apropierea casei, insa a fost prins de politisti fara declaratia impusa de ordonantele militare in timpul starii de urgenta pentru COVID-19. Politistii i-au dat amenda maxima, 20.000 de lei, o suma pe care George nu si-o permite.

"Nu am avut această declaraţie ştiind că nu îmi trebuie. M-am bazat şi pe faptul că nu m-a oprit nimeni până în momentul respectiv. I-am transmis poliţistului că stau aproape, să verifice în buletin. Dânsul mi-a zis că de unde stau eu până unde mă aflam atunci e destul de mult. Dar acolo e magazinul.

Nu am înjurat, am vorbit puţin pe un ton mai apăsat. I-am spus doar că stau în zonă şi că nu ştiam de declaraţie. M-a anunţat verbal că o să primesc o amendă. A zis că îmi dă 100 de milioane şi că în primele două săptămâni pot să plătesc 50 de milioane. Nu am văzut când mi-a făcut procesul. În faţa mea avea o tabletă.

Un tanar din Bucurest, amendat cu 20.000 de lei: "Sunt la pamant, nu am de unde plati"

Când am ridicat procesul de la poştă, mi-a fost trimis poştă, am văzut că amenda era de 200 de milioane cu posibilitatea să plătesc jumătate în două săptămâni. De unde să am eu atâţia bani. Trec printr-un şoc din care nici acum nu pot sa îmi revin. Nu am ştiut că îmi trebuie acea adeverinţă ca sa merg la magazinele din cartier şi am primit pe loc amenda.

Nu sunt bogat, cine îmi cunoaşte trecutul ştie foarte bine cât am luptat să am această garsonieră, la care plătesc 29 de ani credit bancar. A fost visul meu sa am un acoperiş după 26 de ani de stat în cămin alături de 100 de inşi sub acelaşi acoperiş”, a spus bucuresteanul.

Tanarul sustine ca nu are banii pentru a achita amenda.

„Simt că îmi este sfârşitul. Sunt la pământ. Nu am de unde plati, nici nu am cum sa depun contestaţie fiindcă judecătoriile preia doar anumite cazuri (si am înţeles că mă lupt cu morile in vânt, că tot eu pierd şi atunci o sa plătesc şi suma integrală şi cheltuieli de judecată). Cine mă cunoaşte bine ştie foarte că am trecut prin multe încercări grele. Am luptat să am o garsoniera, care plătesc credit bancar timp de 29 de ani. A fost visul meu de când eram în cămin sa am un acoperiş unde pot dormi. Simt că acest vis mi se năruie odată cu această amendă exorbitantă. Îmi este peste puteri aceasta suma. Am posibilitatea sa plătesc în 15 zile jumătate din suma, adică 100 de milioane. Cine poate sa mă ajute, v-as fi foarte recunoscător din tot sufletul meu”, a mai scris George Racman.

Intr-un interviu pentru Fanatik , George a povestit ca a crescut in centre de plasament si a luptat din greu pentru un trai decent. Recent reusise sa obtina un credit si sa isi cumpere o garsoniera.

"Am lucrat zi de zi, preț de 4 ani. În două locuri. N-am știutce e ăla liber. Așa am reușit să strâng un ban. I-am dat pe toți pentru avans, pentru notar și am reușit să-mi cumpăr strictul necesar în căsuța mea”, a spus George Racman.