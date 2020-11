Un tânăr din Iaşi a intrat în comă alcoolică după ce a cosumat un litru de ţuică. Medicii care l-au tratat pe Ionel au fost impresionaţi până la lacrimi de povestea tânărului

Ionel Banica [Sursa foto: bzi.ro]

Un bărbat de 30 de ani a ajuns la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi după ce a consumat un litru de ţuică şi a intrat în comă. Medicii nu l-au judecat pe tânăr, ba chiar au izbucnit în lacrimi la auzul poveştii de viaţă a lui Ionel.

Ionel a ajuns la spital după ce a consumat un litru de alcool şi a intrat în comă. Tânărul în vârstă de 30 de ani a început să consume alcool încă de la vârsta de 16 ani. Medicii care i-au aflat povestea au rămas înmărmuriţi.

Potrivit, bzi.ro, Ionel le-a povestit medicilor că trăieşte într-un pod care nu are nici măcar uşă, iar ca să îndure frigul, mai consumă alcool câteodată. Cantitatea pe care a consumat-o ultima dată, l-a băgat în comă.

„Nu-mi aduc aminte cum am ajuns aici. Stau în podul unei case părăsite. Nu am nici ușă la pod. Numai eu știu ce frig cumplit îndur. Un om bătrân la care am fost la treabă mi-a dat un litru de țuică. Mi-a spus să mai beau câte o gură când simt că mi-e frig. Dar eu am băut toată sticla. Nu-mi aduc aminte unde am căzut. Am băut toată sticla ca să mă încălzesc. Am rugat oamenii de prin sat ca să mă bage undeva să lucrez, dar acum că e iarnă, mai greu găsești de lucru”, a povestit Ionel Bănică pentru bzi.ro.

"Scoateți-mi alcoolul din mine, că îmi distrug viața!"

Ionel le-a povestit medicilor ce soartă cruntă a avut şi prin ce chinuri trece zi de zi.

„Mă doare stomacul în fiecare zi. Beau de la vârsta de 16 ani. După ce a murit bunica, am început să muncesc cu ziua. Oamenii cu care lucram mi-au dat să beau și eu. Văzând că uit de toate și că pot dormi noaptea atunci când consum alcool, am început să devin dependent. Efectiv, chiar și acum dacă mă pun la somn fără să beau, nu pot. Îmi amintesc mereu de cum a fost la Casa de Copii și prin ce chinuri am trecut din cauza mamei mele. Am încercat de mai multe ori să mă las de băut, dar nu am reușit. Am fost internat la Socola de patru ori. Eu m-am dus pe picioarele mele și i-am rugat pe medici să mă ajute să-mi revin. Le-am spus: «Scoateți-mi alcoolul din mine, că îmi distrug viața!». Din păcate, când ajungeam din nou în anturajul de alcoolici, mă apucam iarăși de băut. Eu știu că trebuie să plec din anturajul de alcoolici, dar nu am unde să mă duc”, a mai spus tânărul.