Un tânăr din Iași și-a cumpărat 12 conserve cu fasole, însă când le-a desfăcut nu i-a venit să creadă! Ce se afla, de fapt, înăuntrul lor?

In articol:

Un tânăr din Iași a avut parte de o surpriză de zile mari, după ce a făcut cumpărăturile într-un cunoscut hypermarket din oraș. Acesta și-a cumpărat nu mai puțin de 12 conserve de fasole. Ajuns acasă, ieșeanul s-a dus direct la bucătărie cu gândul să-și gătească toate cele ce și-a cumpărat.

A cumpărat 12 conserve cu fasole și a primit cu totul altceva. Ce a găsit, de fapt?

A avut parte de prima surpriză atunci când a desfăcut prima conservă și nu i-a venit să creadă ce vede. Așa s-a întâmplat și cu restul conservelor, astfel că s-a decis să povestească mai departe pățania sa.

Ieșeanului nu i-a venit să creadă atunci când a deschis prima conservă cu fasole, iar, în total, a avut parte de 12 astfel de surprize, exact câte conserve cumpărase. Se pare că în loc de fasole, conservele erau pline cu apă! Supărat și uimit în același timp, tânărul s-a decis să le povestească internauților pățania sa, căci nu și-a mai dorit ca vreun alt ieșean să treacă prin aceeași experiență neplăcută. Din păcate, acesta a aruncat atât conservele, cât și bonul astfel că nu și-a mai putut recupera paguba.

Citeste si: Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2022 de Constantin și Elena- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Adevarul despre legumele congelate la punga care se vand in hypermarket-uri! Nimeni nu ti-a spus asta pana acum

„ Iată ce am cumpărat dintr-un hypermarket cunoscut. Cutii de fasole doar cu apă. Eu nu am reușit să fac filmare, dar cineva care a pățit la fel a filmat și asta este dovada. Nu am făcut plângere la OPC și nici nu am fost să cer banii. După ce am pozat și postat, am aruncat toate cutiile și, din păcate, cu tot cu bon. Ideea a fost să arăt ce am pățit eu. A costat 2,30 RON cutia, ori 12 bucăți. Preventiv, am vrut să mă asigur că nu o vor păți și alții ”, a scris Ionuț Negru, pe grupul de Facebook „Ești din Iași Dacă”.

Citeste si: Ciuburciu (Vascar), despre comportamentul actual al consumatorilor: "Clientii se orienteaza catre comertul de proximitate, catre magazinele din jurul casei"

După ce postarea lui a devenit virală, a aflat că nu a fost singurul pus în această situație. Un alt bărbat din Iași a povestit că a cumpărat conserve de la același hypermarket și în loc de conserve a primit doar apă!