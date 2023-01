„Un test de sarcină pozitiv” Anda Adam și Yosif Mohaci au făcut anunțul împreună! Cei doi își doresc să aibă gemeni

In articol:

Anda Adam și Yosif Mohaci au spus marele DA cu ceva timp în urmă iar de atunci relația lor a devenit și mai frumoasă.

Pentru că sunt mai apropiați ca niciodată și își doresc să rămână împreună pentru tot restul vieții lor, artista și alesul inimii sale au decis să treacă la un alt nivel și să își mărească familia.

Cântăreața și alesul inimii sale își doresc să devină părinți cât mai repede. [Sursa foto: Instagram]

Yosif Mohaci a dezvăluit ce cadou își dorește de la soția lui celebră

Yosif Mohaci, soțul Andei Adam, este născut chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie. Pentru că nu mai este mult până atunci, acesta i-a mărturisit iubitei sale ce cadou își dorește să primească de la ea cu această ocazie, iar cererea i-a luat prin surprindere pe fanii solistei.

„De Valentine's Day nu m-am gândit. E și ziua lui pe 14 februarie chiar atunci. În fiecare an am o problemă cu acest lucru. El are nevoie foarte tare de dragoste și nu știu altceva ce să-i fac cadou. Dragoste îi dau în fiecare zi. Acum o să încerc să i-o împachetez și să i-o dau. Încerc în fiecare zi”, a declarat Anda, pentru Click!

Chiar dacă mai este până la vară, când cuplul urmează să facă nunta, Yosif Mohaci își dorește deja copii cu soția lui.

Atât Anda, cât și Yosif au câte un copil din căsniciile anterioare, însă își doresc să aibă și un urmaș, sau mai mulți, împreună.

Iar dacă Yosif Mohaci a suprins-o pe soția sa cu dorința lui, iată că și Anda are câteva dorințe ascunse. Aceasta a dezvăluit că își dorește gemeni cu ochi albaștri, exact ca ai tatălui lor.

Yosif Mohaci: „Eu vreau un bețisor cu două linii, un test de sarcină pozitiv!”

Anda Adam: „Noi vrem gemeni, și dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptam. Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede. Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, a mai declarat art ista.

Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci [Sursa foto: Instagram]

