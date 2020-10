Eloisa Pinto Fontes

In articol:

Eloisa Pinto Fontes are 26 de ani și este un model de talie internațională. Vedeta a dispărut, în urmă cu un an din New York City și fost găsită în țara sa natală, Brazilia, unde rătăcea într-o mahala din Rio de Janeiro. Autoritățile spun că Eloisa era „dezorientată”, în momentul în care a fost găsită într-o mahala. Eloisa este model și a apărut în urmă cu ceva timp pe copertele revistelor de modă precum Elle și Grazia, potrivit The Daily Mail. Ea a fost, de asemenea, prezentată în mod proeminent într-o campanie Dolce & Gabbana. Însă săptămâna aceasta, modelul brazilian dispărut fără urmă, acum un an, a fost găsit singur și dezorientat într-o mahala din Rio de Janeiro.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Găsită la un an de la dispariție

Eloisa a fost găsită după ce o echipă de supraveghere a cartierului a primit un zvon despre o femeie necunoscută fără încălțăminte și fără cămașă care rătăcea în zonă timp de câteva zile. Familia a căutat-o încă de când a dispărut din New York în iunie 2019.Potrivit CNN Brazil, modelul brazilian dispărut și găsit acum a fost trimis la Institutul Municipal Philippe Pinel, unde este însoțită și de asistenți sociali. Acolo, ea a fost supusă unei evaluări psihiatrice și a fost internată în spital pentru îngrijiri de sănătate mintală. Autoritățile au declarat pentru CNN că nu sunt sigure de cât timp Fontes era la Rio de Janeiro.

Modelul brazilian va sta internată la unitatea de sănătate mintală. De asemenea, autoritățile au informat-o pe mama lui Fontes cu privire la locul unde se află fiica ei, iar aceasta a mers la spitalul unde se află Eloisa, pentru a ajuta la îngrijirea modelului. Potrivit The Mirror, modelul brazilian Fontes a mai dispărut pentru scurt timp în New York, dar a fost găsită după aproximativ cinci zile mai târziu în White Plains. Această dispariție a fost înainte de dispariția de un an. Soțul ei s-a despărțit de Eloisa atunci când aceasta a plecat pentru prima dată de acasă. El a păstrat custodia fiicei lor.

foto - dailymail.co.uk