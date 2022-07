Un turist a surprins momentul în care Roxana Donisan este atacată de rechin. Tatăl ei a povestit toate detaliile: „Acolo a înhățat-o rechinul. Sunt poze făcute”

In articol:

Mama și tatăl Roxanei Donisan nu-și pot reveni din șocul provocat de moartea tragică și total neobișnuită a fiicei lor. Suceveanca în vârstă de 40 de ani a fost atacată de un rechin pe când se afla în apa Mării Roșie, foarte aproape de mal.

Nu a avut nicio șansă în fața prădătorului marin care pur și simplu a sfâșiat-o de vie.

Părinții femeii au aflat de incident de la televizor, însă nu au suspectat nicio secundă că este vorba chiar despre fiica lor. După ce poliția le-a bătut la ușă și-au dat seama că sunt în mijlocul unei tragedii. Ultima oară când au auvit vești de la Roxana a fost pe 28 iunie, iar pe 1 au aflat veștile care și acum le dau fiori.

„Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Înainte de pandemie a făcut filmări cu delfini, scufundări. Azi (nr luni) trebuia să se întoarcă. Joi am vorbit ultima oară cu ea, iar ultimul mesaj scrisa a fost pe 28 iunie, la ora 14.44...(...)

Am aflat duminică de la ştiri că o româncă a murit mâncată de rechin, apoi după două ore că are în jur de 40 de ani. A venit apoi poliţia să ne ia date personale şi să ne înştiinţeze că va lua cu noi legătura consulul din Egipt. Am realizat atunci că era vorba de fata noastră”, a povestit Gheorghe pentru monitorulsv.ro.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Tatăl Roxanei Donisan: „ Nimeni de pe vapor nu a avut curaj să se arunce în apă să o salveze”. Părinții ei se pregătesc să-și înmormânteze fiica

Roxana Donisan se afla pentru a treia oară în Egipt. Se știa până acum doar că a fost a doua victimă a rechinului, după turista austriacă, însă nu se cunoșteau prea multe detalii legate de moartea ei.

Ea a fost atacată de prădătorul marin la circa 600 de metri de locul primei tragedii. Acum ies la iveală noi informații.

Citeste si: Autoritățile din Egipt ar fi încercat să mușamalizeze cele două atacuri ale rechinului! Românii care s-au întors de acolo fac acuzații grave

Se pare că un turist de pe un vapor a văzut întreaga scenă parcă desprinsă dintr-un film de groază, iar după ce a imortalizat momentul a anunțat autoritățile. Se pare că românca nu s-a aventurat deloc în larg, ci era la 2 metri de țărm.

Familia așteaptă acum ca trupul neînsuflețit al fiicei lor să fie adus înapoi în țară pentru a o înmormânta creștinește.

Citeste si: "Familia nu a bănuit. Sunt devastați, singurul copil" O prietenă face dezvăluiri din trecutul Roxanei Donisan. De ce plecase femeia pe cont propriu în Egipt

„A ajuns până la geamandură unde apa este de maximum 2 metri. Acolo a înhățat-o rechinul. Sunt poze făcute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandură (…) El a alertat autoritățile, dar nu a putut să facă nimic, doar să se uite. Nimeni de pe vapor nu a avut curaj să se arunce în apă să o salveze.

Azi am făcut toate demersurile pentru certificatul de deces și aducerea ei acasă. Domnul consul mi-a promis că într-o săptămână o aducem”, a mai spus trist omul pentru sursa citată.