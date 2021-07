Un turist, dezamăgit de prețurile și serviciile din stațiunea Mamaia: „Am regretat că am luat această decizie”

In articol:

Mamaia este una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul românesc și nu este niciun secret faptul că mai toți românii o preferă ca destinație de vacanță. Cel puțin, asta se întâmpla în anii trecuți, căci în prezent se pare că acum fug de concediul de pe plajele din țară și preferă să se „refugieze” la vecinii bulgari sau greci.

Un turist a decis să împărtășească experiența sa recentă de pe litoral. El și-a luat familia și a plecat pentru un weekend la Mamaia, căci le era tare dor de nisipul, de valuri și de briza mării. Doar că nu a reușit să se bucure de aceste lucruri, căci prețurile exorbitante și serviciile slabe din zonă i-au lăsat cu un gusta amar și cu o gaură în portofel.

Experiența unei familii din România, după un weekend la Mamaia

Bărbatul se plânge de mai multe apecte de pe litoral în mesajul său. Plaja din stațiune l-a lăsat pur și simplu rece. El sune că era prea lată și plină de scoici, iar apa foarte adâncă făcea foarte greu ca să-și lase căpilul să se bălăcească în mare. De asemenea, dușurile și vestiarele lipseau cu desăvârșire.

”Am fost cu familia pentru o zi la Mamaia, pentru că ne era dor de mare. Vă spun sincer, am regretat că am luat această decizie. Plaja este foarte lată și plină de scoici. La mal, apa devine adâncă după doar câțiva metri, spre disperarea părinților cu copii mici. Nu am văzut vestiare, unde să te poți schimba sau dușuri”, a povestit un turist, potrivit ObervatorulPrahovean.ro

Nici de prețuri nu a avut ceva bun de spus, dar nici de pregătirea ospătarilor care serveau la terasele din zonă.

Un prânz la restaurant i-a făcut o gaură adâncă în buget. De asemenea, o comandă nici nu a mai ajuns pe masa sa.

„ Am dat pe o ciorbă, o porție de hamsii și o bere 70 de lei. Soția mea a comandat o friptură de 75 de lei, care nu a mai ajuns pe masa noastră. Noroc că am putut lăsa mașina la o cunoștință, că dacă mai plăteam și taxa de parcare, care ajunge am auzit la aproape 100 de lei pe zi, paguba era și mai mare”, a mai spus acesta la sursa citată.

A preferat să-și facă vacanța în Bulgaria

După un weekend costisitor și plin de dezamăgiri, bărbatul și-a rezervat un sejur în Bulgaria, unde este de părere că a plătit mult mai puțin decât pe unul în țara natală și este convins că a făcut alegerea corectă.

„Am plătit pentru o familie cu trei membri, all inclusive, la un hotel de patru stele la Nisipurile de Aur puțin peste 3000 de lei. Nu poate fi mai rău decât ce am văzut pe litoralul românesc”, a închieat acesta.