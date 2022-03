Un ucrainean a aflat de pe Internet că familia i-a fost ucisă, în timp ce încerca să evadeze din război. Ce a văzut într-o fotografie: "Am recunoscut bagajele. Și așa am știut"

In articol:

Un ucrainean a trăit șocul vieții lui, după ce a aflat de pe Twitter că familia i-a fost ucisă de un obuz rusesc. Potrivit New York Times, bărbatul a văzut cadavrele soției și ale copilor într-o fotografie postată pe rețelele de socializare.

"Am recunoscut bagajele și am știut!"

Serhiy Perebyinis, un bărbat din Ucraina, a afla într-un mod cutremurător că soția și cei doi copii au murit, în timpul atacurilor armatei ruse. Ucraineanul plecase din țară înainte de a izbucni războiul, pentru a avea grija de mama lui, grav bolnavă.

El a povestit că a văzut o fotografie pe Twitter, în care erau mai multe cadavre. Lângă trupurile neînsuflețite se aflau și bagajele familiei sale, care a fost ucisă de un obuz rusesc: "Am recunoscut bagajele şi aşa am ştiut.", a declarat ucraineanul, pentru New York Times.

Mykyta, fiul lui Serhiy Perebyinis, a fost ucis de armata rusă [Sursa foto: Facebook]

Alisa Perebyinis, fiica lui Serhiy Perebyinis, a fost ucisă de armata rusă [Sursa foto: Facebook]

Ucraienanul vrea să facă dreptate pentru familia lui

Serhiy a dezvăluit că fost nevoit să treacă prin Rusia, apoi prin orașul Kaliningrad (Polonia), pentru a se întoarce în Kiev.

El a recunocut că le-a cerut socoteală rușilor pentru faptul că i-au ucis familia, atunci când a ajuns la graniță și le-a promis acestora că va face dreptate: "Toată familia mea a murit în ceea ce voi numiţi o operaţiune specială şi noi numim război. Poţi să faci ce vrei cu mine. Nu mai am nimic de pierdut. Voi lupta pentru ei până la capăt. Mă voi asigura că există un verdict al instanţei.", a mai spus ucraineanul, pentru sursa citată.

Tetiana Perebyinis, soția lui Serhiy Perebyinis a fost ucisă de armata rusă [Sursa foto: Facebook]