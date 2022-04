Un ucrainean a ucis doi soldați ruși, după ce i-a întâmpinat cu produse de patiserie otrăvite. Alți 28 de militari au ajuns la spital

In articol:

Un localnic din orașul Izium de lângă Harkov, din Ucraina, i-a întâmpinat pe soldații ruși cu produse de patiserie, care erau, de fapt, otrăvite. După ce au mâncat preparatele, doi dintre militari s-au stins din viață, iar alți 28 au ajuns în stare gravă la spital, potrivit Serviciului de Informații al Ministerului din Ucraina.

Totodată, până în acest moment, nu se cunosc prea multe detalii despre starea de sănătate a victimelor care se află internate în unitatea spitalicească.

De asemenea, de precizat este că, alți 500 de soldați din armata rusă au fost întâmpinați cu mai multe de sticle de alcool, de orgine necunoscută, aceștia fiind internați, în prezent, cu simptome de otrăvire.

Alți opt soldați au murit, după ce au mâncat prăjituri otrăvite preparate de o bunică din Ucraina

O bunică din Ucraina a ucis opt soldați ruși, în urmă cu câteva săptămâni, după ce i-a servit pe aceștia cu prăjituri otrăvite preparate de ea, în propria locuință.

La momentul respectiv, au apărut mai multe detalii privind acest caz, iar potrivit unei convorbiri interceptate de Serviciul de Securitate al Ucrainei, publicată ulterior pe Facebook de către Daria Kaleniuk, directorul executiv al ONG-ului Centrul Anti-Corpuție din Ucraina, ocupanții ruși se aștepau să fie întâmpinați cu pâine și sare, însă situația nu a fost deloc așa, asta pentru că o

bătrână s-a gândit să-i servească pe soldați chiar cu prăjituri otrăvite, preparate de ea în propria casă.

Astfel, opt dintre soldații care făceau parte din armata lui Putin s-au stins din viață, ulterior, bunica fiind considerată o eroină în cartierul său.

„Ocupantii rusi se asteptau ca ucrainenii sa ii intampine cu paine si sare De fapt, bunica ucraineana i-a intampinat cu prajituri facute in casa. Otravite. A ucis 8 ocupanti.” , se arăta într-o convorbire interceptată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și anunțată de Daria Kaleniuk pe Facebook.

Totodată, acest caz a făcut înconjurul lumii, iar la momentul acela, o publicație internațională de știri a făcut publică înregistrarea unei conversații dintre un soldat rus și prietena lui, acolo unde acesta îi spunea tinerei că o femeie i-a hrănit cu plăcinte pe ocupanții ruși. Totodată, militarul era disperat pentru faptul că soldații ruși nu au ce mânca și mor chiar de foame.

„O bunica i-a hranit cu placinte – opt oameni au plecat acasa in sicrie de zinc. (...) Nu avem ce manca. Am iesit ieri, am furat o rata. Daca reusim sa intram in magazine, luam tigari si mancare. Pentru ca nu exista nimic, intelegi? Murim de foame”, au fost cuvintele soldatului.

