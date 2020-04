In articol:

Albert Chambers, un bătrân în vârstă de 99 de ani din Marea Britanei, a reușit să învingă ce spun statisticile și să câștige lupta împotriva coronavirusului. Povestea bărbatului care urmează să împlinească vârsta de 100 de ani în iulie 2020 a făcut înconjurul lumii și a ajuns în primele pagini ale presei internaționale, emoționând milioane de oameni.

Some lovely news coming from Doncaster this evening.



Albert Chambers, who will be 100 in July, and a WW2 veteran, has fought off Coronavirus thanks to the help of the team at Tickhill Road Hospital, run by @rdash_nhs. Here he is getting a guard of honour from staff 💙 pic.twitter.com/INkBIuTJ5F